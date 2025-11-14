Акинфеев оценил шансы на возвращение Чалова в ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о возможности возвращения в команду нападающего Федора Чалова, играющего в ПАОКе.

– Игорь, расскажи нам сплетню: Чалов может вернуться в ЦСКА?

– Насколько я знаю – нет. Разговоров никаких нет по этому поводу. Он [Чалов] сказал, что Европа – его приоритет. Не знаю, как там агент работает. Но сам Федя хочет в Европе остаться.