Евсеев назвал лучшего тренера первого круга РПЛ

Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев подвел итоги первого круга РПЛ. Он назвал Владимира Ивича из «Краснодара» лучшим тренером. Его клуб лидирует в чемпионате.

– Вам удается следить за РПЛ?

– Да, немного.

– Удивлены лидерством «Краснодара»?

– Сегодня они лидеры, а завтра – нет. Одна победа может все решить. Но «Краснодар» сейчас заслуженно занимает первое место в таблице. Смотрел несколько их игр, даже играл против них.

– Ивич – сильный специалист?

– Скажу так: я не проиграл, играя против его команды.

– Интересно. А кто тогда лучший тренер первого круга РПЛ?

– Точно Ивич.