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    Евсеев назвал лучшего тренера первого круга РПЛ

    Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев подвел итоги первого круга РПЛ. Он назвал Владимира Ивича из «Краснодара» лучшим тренером. Его клуб лидирует в чемпионате.

    – Вам удается следить за РПЛ?

    – Да, немного.

    – Удивлены лидерством «Краснодара»?

    – Сегодня они лидеры, а завтра – нет. Одна победа может все решить. Но «Краснодар» сейчас заслуженно занимает первое место в таблице. Смотрел несколько их игр, даже играл против них.

    – Ивич – сильный специалист?

    – Скажу так: я не проиграл, играя против его команды.

    – Интересно. А кто тогда лучший тренер первого круга РПЛ?

    – Точно Ивич.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    18.11.2023 21:16
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