Евсеев назвал лучшего тренера первого круга РПЛ

Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев подвел итоги первого круга РПЛ. Он назвал Владимира Ивича из «Краснодара» лучшим тренером. Его клуб лидирует в чемпионате.
– Вам удается следить за РПЛ?
– Да, немного.
– Удивлены лидерством «Краснодара»?
– Сегодня они лидеры, а завтра – нет. Одна победа может все решить. Но «Краснодар» сейчас заслуженно занимает первое место в таблице. Смотрел несколько их игр, даже играл против них.
– Ивич – сильный специалист?
– Скажу так: я не проиграл, играя против его команды.
– Интересно. А кто тогда лучший тренер первого круга РПЛ?
– Точно Ивич.
Источник: «РБ Спорт»