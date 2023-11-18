Агент Сутормина высказался о возможном уходе игрока из «Зенита»

Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, прокомментировал информацию о желании петербургского клуба расстаться с футболистом.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет избавиться зимой от Сутормина и Александра Ерохина.

– Ни я, ни Алексей ничего об этом не знаем. Эти фейковые новости комментировать не хотим.

– Сутормин мало играет в этом сезоне. Какое у него настроение?

– Алексей хочет играть больше. Он выкладывается, старается на тренировках. Он хочет доказать тренеру свою состоятельность.

– Есть ли предложения от других клубов? В последнее время вновь пишут про ЦСКА?

– Это без комментариев.