Агент Сутормина высказался о возможном уходе игрока из «Зенита»

Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, прокомментировал информацию о желании петербургского клуба расстаться с футболистом.
Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет избавиться зимой от Сутормина и Александра Ерохина.
– Ни я, ни Алексей ничего об этом не знаем. Эти фейковые новости комментировать не хотим.
– Сутормин мало играет в этом сезоне. Какое у него настроение?
– Алексей хочет играть больше. Он выкладывается, старается на тренировках. Он хочет доказать тренеру свою состоятельность.
– Есть ли предложения от других клубов? В последнее время вновь пишут про ЦСКА?
– Это без комментариев.
Источник: «Спорт день за днем»