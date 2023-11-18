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    • Агент Сутормина высказался о возможном уходе игрока из «Зенита»

    Агент Сутормина высказался о возможном уходе игрока из «Зенита»

    Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, прокомментировал информацию о желании петербургского клуба расстаться с футболистом.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет избавиться зимой от Сутормина и Александра Ерохина.

    – Ни я, ни Алексей ничего об этом не знаем. Эти фейковые новости комментировать не хотим.

    – Сутормин мало играет в этом сезоне. Какое у него настроение?

    – Алексей хочет играть больше. Он выкладывается, старается на тренировках. Он хочет доказать тренеру свою состоятельность.

    – Есть ли предложения от других клубов? В последнее время вновь пишут про ЦСКА?

    – Это без комментариев.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    18.11.2023 20:15
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