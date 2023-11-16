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    • Бывший тренер «Спартака» оценил возможности Карпина поработать в Испании

    Бывший тренер «Спартака» оценил возможности Карпина поработать в Испании

    Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо сказал, что в будущем у главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина есть все шансы работать в чемпионате Испании.

    – Кто больше звезда испанского футбола: Валерий Карпин или Александр Мостовой?

    – Они оба ознаменовали великие моменты в испанском футболе. У меня лучше отношения с Карпиным, он мне больше импонирует. Хотя они оба были выдающимися игроками Испании!

    Карпин бы и сейчас пригодился в Испании. В будущем у него есть все шансы работать в испанском чемпионате. Его там хорошо помнят.

    • Рианчо работал в «Спартаке» в 2018 году.
    • С 2009 по 2014 годы Рианчо был тренером по физподготовке «Рубина».

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    Источник: Sport24

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    16.11.2023 13:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 13 часов назад

      " Выдающиеся " !!!
      Офигеть. Это в Сельте и Сосьедаде ?
      А ну да , царь !!!
      У Карпина есть опыт , в Мальорке. Не оценили и уволили...
      Что не говорите , но ЛА ЛИГА мечтает их заполучить.

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