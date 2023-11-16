Бывший тренер «Спартака» оценил возможности Карпина поработать в Испании

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо сказал, что в будущем у главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина есть все шансы работать в чемпионате Испании.
– Кто больше звезда испанского футбола: Валерий Карпин или Александр Мостовой?
– Они оба ознаменовали великие моменты в испанском футболе. У меня лучше отношения с Карпиным, он мне больше импонирует. Хотя они оба были выдающимися игроками Испании!
Карпин бы и сейчас пригодился в Испании. В будущем у него есть все шансы работать в испанском чемпионате. Его там хорошо помнят.
- Рианчо работал в «Спартаке» в 2018 году.
- С 2009 по 2014 годы Рианчо был тренером по физподготовке «Рубина».
Источник: Sport24