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    • Смородская рассказала, кто должен урегулировать конфликт Дзюбы и Пиняева

    Смородская рассказала, кто должен урегулировать конфликт Дзюбы и Пиняева

    Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о конфликте между Артемом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.

    • Футболисты якобы подрались в раздевалке после дерби со «Спартаком» (1:1).
    • Этому предшествовала словесная перепалка на поле.
    • Дзюба и Пиняев высмеяли эти слухи, опубликовав юмористические видео в соцсетях.

    – Каким образом нужно урегулировать такие моменты и стоит ли вообще вмешиваться?

    – Это надо у тренера спрашивать, как он будет урегулировать. Это его работа.

    – Стоит ли руководству вмешиваться?

    – Я думаю, что стоит. Если ты что-то значишь для футболистов, если ты являешься авторитетом – то стоит.

    – Это должен сделать [генеральный директор «Локо» Владимир] Леонченко?

    – Леонченко ни у кого не пользуется никаким авторитетом. Поэтому он не поможет. Это должен делать [главный тренер Михаил] Галактионов.

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    Источник: Metaratings

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    14.11.2023 22:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +20

      Алексей-Добрынин-vkontakt 15 ноября, 02:22

      Тоже удивляюсь, уже давно в Локо нету а спрашивают )

      1
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      Рейтинг: +101578

      sv1969 15 ноября, 00:47

      Зачем у этой вешалки что-то спрашивать))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4758

      шахта Заполярная 14 ноября, 23:21

      Оля придет и разрулит конфликт, у не ведь не пререкаемый "авторитет"

      3
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