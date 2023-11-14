Смородская рассказала, кто должен урегулировать конфликт Дзюбы и Пиняева

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о конфликте между Артемом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.

Футболисты якобы подрались в раздевалке после дерби со «Спартаком» (1:1).

Этому предшествовала словесная перепалка на поле.

Дзюба и Пиняев высмеяли эти слухи, опубликовав юмористические видео в соцсетях.

– Каким образом нужно урегулировать такие моменты и стоит ли вообще вмешиваться?

– Это надо у тренера спрашивать, как он будет урегулировать. Это его работа.

– Стоит ли руководству вмешиваться?

– Я думаю, что стоит. Если ты что-то значишь для футболистов, если ты являешься авторитетом – то стоит.

– Это должен сделать [генеральный директор «Локо» Владимир] Леонченко?

– Леонченко ни у кого не пользуется никаким авторитетом. Поэтому он не поможет. Это должен делать [главный тренер Михаил] Галактионов.