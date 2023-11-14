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    Реакция Дзюбы и Пиняева на новость о драке

    Футболисты «Локомотива» Артем Дзюба и Сергей Пиняев высмеяли инсайд Ивана Карпова о конфликте между ними.

    • Дзюба и Пиняев якобы подрались в раздевалке после дерби со «Спартаком» (1:1).
    • Этому предшествовала словесная перепалка на поле.
    • В клубе такую версию событий отрицают.
    • Представитель Дзюбы также опроверг новость о потасовке.

    Дзюба (рост – 197 см) и Пиняев (169 см) отреагировали на резонансную новость видео юмористического характера.

    В обоих роликах, опубликованных в соцсетях игроков, высмеивается попытка низкого человека побить более рослого оппонента.

    Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.11.2023 19:32
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