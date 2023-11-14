Реакция Дзюбы и Пиняева на новость о драке

Футболисты «Локомотива» Артем Дзюба и Сергей Пиняев высмеяли инсайд Ивана Карпова о конфликте между ними.

Дзюба и Пиняев якобы подрались в раздевалке после дерби со «Спартаком» (1:1).

Этому предшествовала словесная перепалка на поле.

В клубе такую версию событий отрицают.

Представитель Дзюбы также опроверг новость о потасовке.

Дзюба (рост – 197 см) и Пиняев (169 см) отреагировали на резонансную новость видео юмористического характера.

В обоих роликах, опубликованных в соцсетях игроков, высмеивается попытка низкого человека побить более рослого оппонента.

Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?