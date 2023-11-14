Реакция Дзюбы и Пиняева на новость о драке

Футболисты «Локомотива» Артем Дзюба и Сергей Пиняев высмеяли инсайд Ивана Карпова о конфликте между ними.
- Дзюба и Пиняев якобы подрались в раздевалке после дерби со «Спартаком» (1:1).
- Этому предшествовала словесная перепалка на поле.
- В клубе такую версию событий отрицают.
- Представитель Дзюбы также опроверг новость о потасовке.
Дзюба (рост – 197 см) и Пиняев (169 см) отреагировали на резонансную новость видео юмористического характера.
В обоих роликах, опубликованных в соцсетях игроков, высмеивается попытка низкого человека побить более рослого оппонента.
Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?
Источник: «Бомбардир»