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  • «Локомотив» сделал заявление по поводу драки Дзюбы и Пиняева

«Локомотив» сделал заявление по поводу драки Дзюбы и Пиняева

14 ноября 2023, 17:43
3

В «Локомотиве» опровергли информацию о конфликте между Артемом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.

  • Футболисты якобы подрались в раздевалке после дерби со «Спартаком» (1:1).
  • Этому предшествовала словесная перепалка на поле.
  • Гендиректор «Локо» Владимир Леонченко посчитал, что в конфликтной ситуации виноват главный тренер Михаил Галактионов.

«Слухи, которые распространяются посредством частных каналов в Telegram, не являются правдой. Все возникающие порой вопросы обсуждаются внутри клуба, но в общении друг с другом мы, будь то игроки, тренеры или руководители, не переходим ту грань, за которой начинается недопонимание.

Наши настоящие болельщики, которые наблюдают за матчами «Локомотива», объективно видят характер и сплочeнность нашей команды, проявленные, в частности, в последнем победном матче с «Ахматом». Поэтому выводы о качестве подобных публикаций вполне можно сделать самостоятельно.

Команда вместе с главным тренером двигается вперед, все ребята бьются в каждом матче и добиваются поставленных целей. У нас есть команда, где нет равнодушных, команда, которая хочет и может побеждать», – говорится в заявлении «Локо».

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: телеграм-канал «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Пиняев Сергей
Комментарии (3)
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шахта Заполярная
1699978319
Чем дело то закончилось. Интересно допрыгнул ли Пиняев до фото дюбы.
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Сергей-Садковский-google
1700027679
Игроки Локомотива друг к другу на "Вы" обращаются))
Ответить
Владимир-Ершов-google
1700122124
В любой иностранной команде за выходки с кошельком,баловство под одеялом,хамство журналистам давно бы выгнали с волчьим билетом. А у нас такое общество все сглатываем. А посути Пиняев прав,дзю ходит пешком.
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