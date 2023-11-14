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    • «Локомотив» сделал заявление по поводу драки Дзюбы и Пиняева

    «Локомотив» сделал заявление по поводу драки Дзюбы и Пиняева

    В «Локомотиве» опровергли информацию о конфликте между Артемом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.

    • Футболисты якобы подрались в раздевалке после дерби со «Спартаком» (1:1).
    • Этому предшествовала словесная перепалка на поле.
    • Гендиректор «Локо» Владимир Леонченко посчитал, что в конфликтной ситуации виноват главный тренер Михаил Галактионов.

    «Слухи, которые распространяются посредством частных каналов в Telegram, не являются правдой. Все возникающие порой вопросы обсуждаются внутри клуба, но в общении друг с другом мы, будь то игроки, тренеры или руководители, не переходим ту грань, за которой начинается недопонимание.

    Наши настоящие болельщики, которые наблюдают за матчами «Локомотива», объективно видят характер и сплочeнность нашей команды, проявленные, в частности, в последнем победном матче с «Ахматом». Поэтому выводы о качестве подобных публикаций вполне можно сделать самостоятельно.

    Команда вместе с главным тренером двигается вперед, все ребята бьются в каждом матче и добиваются поставленных целей. У нас есть команда, где нет равнодушных, команда, которая хочет и может побеждать», – говорится в заявлении «Локо».

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: телеграм-канал «Локомотива»

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    14.11.2023 17:43
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Владимир-Ершов-google 18 часов назад

      В любой иностранной команде за выходки с кошельком,баловство под одеялом,хамство журналистам давно бы выгнали с волчьим билетом. А у нас такое общество все сглатываем. А посути Пиняев прав,дзю ходит пешком.

      0
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      Рейтинг: +25

      Сергей-Садковский-google 15 ноября, 08:54

      Игроки Локомотива друг к другу на "Вы" обращаются))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13

      полиграф-шариков-google 15 ноября, 08:15

      конфликт на почве разногласий левой или правой рукой играть?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22488

      Cleaner 14 ноября, 19:51

      Пиняев? А КТО ТАКОЙ Пиняев???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4758

      шахта Заполярная 14 ноября, 19:11

      Чем дело то закончилось. Интересно допрыгнул ли Пиняев до фото дюбы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З 14 ноября, 17:49

      Вот где зрелище было, "мухач" против "тяжа" !!!
      Что-то букмекеры не подсуетились.

      1
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      Рейтинг: +7168

      Давид59 > Алексей З 14 ноября, 18:01

      Если бы ничего не было, не было бы такого длиннющего заявления. Да ещё написано в духе программы КПСС

      2
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З > Давид59 14 ноября, 18:04

      Ну в мужском коллективе всё бывает, можно не раздувать , а можно орать на каждом углу. Сейчас время блогеров, будут орать.

      3
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