«Локомотив» сделал заявление по поводу драки Дзюбы и Пиняева

В «Локомотиве» опровергли информацию о конфликте между Артемом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.

Футболисты якобы подрались в раздевалке после дерби со «Спартаком» (1:1).

Этому предшествовала словесная перепалка на поле.

Гендиректор «Локо» Владимир Леонченко посчитал, что в конфликтной ситуации виноват главный тренер Михаил Галактионов.

«Слухи, которые распространяются посредством частных каналов в Telegram, не являются правдой. Все возникающие порой вопросы обсуждаются внутри клуба, но в общении друг с другом мы, будь то игроки, тренеры или руководители, не переходим ту грань, за которой начинается недопонимание.

Наши настоящие болельщики, которые наблюдают за матчами «Локомотива», объективно видят характер и сплочeнность нашей команды, проявленные, в частности, в последнем победном матче с «Ахматом». Поэтому выводы о качестве подобных публикаций вполне можно сделать самостоятельно.

Команда вместе с главным тренером двигается вперед, все ребята бьются в каждом матче и добиваются поставленных целей. У нас есть команда, где нет равнодушных, команда, которая хочет и может побеждать», – говорится в заявлении «Локо».

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?