«Локомотив» сделал заявление по поводу драки Дзюбы и Пиняева

В любой иностранной команде за выходки с кошельком,баловство под одеялом,хамство журналистам давно бы выгнали с волчьим билетом. А у нас такое общество все сглатываем. А посути Пиняев прав,дзю ходит пешком.
В «Локомотиве» опровергли информацию о конфликте между Артемом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.
- Футболисты якобы подрались в раздевалке после дерби со «Спартаком» (1:1).
- Этому предшествовала словесная перепалка на поле.
- Гендиректор «Локо» Владимир Леонченко посчитал, что в конфликтной ситуации виноват главный тренер Михаил Галактионов.
«Слухи, которые распространяются посредством частных каналов в Telegram, не являются правдой. Все возникающие порой вопросы обсуждаются внутри клуба, но в общении друг с другом мы, будь то игроки, тренеры или руководители, не переходим ту грань, за которой начинается недопонимание.
Наши настоящие болельщики, которые наблюдают за матчами «Локомотива», объективно видят характер и сплочeнность нашей команды, проявленные, в частности, в последнем победном матче с «Ахматом». Поэтому выводы о качестве подобных публикаций вполне можно сделать самостоятельно.
Команда вместе с главным тренером двигается вперед, все ребята бьются в каждом матче и добиваются поставленных целей. У нас есть команда, где нет равнодушных, команда, которая хочет и может побеждать», – говорится в заявлении «Локо».
Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?