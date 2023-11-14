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    ⚡️ Дзюба подрался с Пиняевым после дерби со «Спартаком»

    В раздевалке «Локомотива» произошел конфликт после ничьей со «Спартаком» (1:1) полторы недели назад.

    Во время матча Артем Дзюба предъявлял претензии Сергею Пиняеву за несколько подряд неудачных действий.

    Пиняев решил ответить Дзюбе, указав, что Артем пешком по полю ходит в отличие от других футболистов.

    По окончании дерби 35-летний нападающий «наехал» на одноклубника, вследствие чего случилась потасовка.

    О произошедшем узнал генеральный директор «Локо» Владимир Леонченко. Он посчитал, что в конфликтной ситуации виноват главный тренер Михаил Галактионов, который, по его мнению, потерял раздевалку из-за Дзюбы.

    Леонченко накричал на Галактионова, что подтвердили источнику свидетели перепалки. Что касается Дзюбы и Пиняева, то недопонимание между ними было исчерпано в тот же день, и уже в следующем матче оба вышли в стартовом составе.

    Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    14.11.2023 14:19
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +5369

      Каратель 16 часов назад

      Не было потасовки,просто рукаку решил поразвлечься с пиняевым как с азмункой в Зине,но пиняев ему отказал в близости.узнав эту новость генеральный возмутился и наорал на тренера за что тот не потерял толерастнось)))))

      0
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      Рейтинг: +15058

      playsh 15 ноября, 11:33

      Ну,в драке победил бы,конечно,Дзюбло.У него руки покрепче - всё же тренированы регулярными ночными и медийными бдениями.

      1
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      Рейтинг: +20670

      ilichkadr 15 ноября, 08:40

      Неуставные взаимоотношения никто не отменял, а по сему Дзюбе 335 УК РФ, до 3-х лет.

      0
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      Рейтинг: +19595

      paracetamol 15 ноября, 01:33

      Дзюба этого пацана одной левой уложит, какая может быть потасовка?

      0
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      Рейтинг: +9487

      vladik12 14 ноября, 16:43

      Не удивлюсь, если Пиняй уработал старшего товарища.

      2
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      Рейтинг: +2756

      моэм 14 ноября, 16:23

      У Пиняева "женилка" то ещё не выросла , а гонору на все три "женилки"....в плане достижений полное ничтожество по сравнению с Дзюбой , ему и 20 нет и полезнее побольше слушать что говорят старшие , да работать много....рановато поймал "звёздочку" , многие из таких вот звездунчиков плохо кончили

      2
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      Рейтинг: +5455

      Ziklop > моэм 14 ноября, 18:42

      надо было зад отставить как азмунка? козёл дзюбло ведь не по доброму говорит и терпеть подонка нефиг! я не раз видел как мелкие вырубали таких таких вылупастых тяжей как дзюбло. лежали и долго их откачивали, ибо если мелкий прав у него силы увеличиваются.

      3
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      Рейтинг: +9487

      vladik12 14 ноября, 16:15

      ⚡️ Дзюба подр...

      На мгновение я подумал: "Что, опять? Где на этот раз, если новость с молнией? У Кремля?".

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      Рейтинг: +10459

      САДЫЧОК 14 ноября, 15:37

      Интересно, кто из них дрочун?

      1
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      Рейтинг: +1258

      JIEGEHDA > САДЫЧОК 15 ноября, 08:03

      Тебе так интересно узнать кто кому и как дрочит?? Серьезно? Ты любишь смотреть и узнавать какой мужик дрочит?

      0
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      Рейтинг: +10459

      САДЫЧОК 14 ноября, 15:31

      Тренер физрук и игра его на Дзюбу ущербна!
      Да и почему молчат проплаченные дятлы ( Ловчев, Губерниев, Мостовой ,Кончельскис, какие то депутаты ,псы , Орловы и много другой гадости.

      1
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      Рейтинг: +1258

      JIEGEHDA > САДЫЧОК 15 ноября, 08:04

      Тренер физрук и этот Дзюба в прошлом сезона со дна вытащили Локо. И сейчас в середине таблицы остаются . После последствий руководства . Чего не сказать о Спартаке . Который с или без руководство причем с огромными покупками и составом намного сильнее так же в середине таблицы мечется

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      Рейтинг: +103088

      zigbert 14 ноября, 14:47

      Создавать конфликтные ситуации в команде для Дзюбы в порядке вещей. Наверняка и для Галактионова есть определенные сложности в работе с ним.
      Может и Пиняев в чем то не прав но для любой команды такие конфликты не на пользу.

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