⚡️ Дзюба подрался с Пиняевым после дерби со «Спартаком»

В раздевалке «Локомотива» произошел конфликт после ничьей со «Спартаком» (1:1) полторы недели назад.

Во время матча Артем Дзюба предъявлял претензии Сергею Пиняеву за несколько подряд неудачных действий.

Пиняев решил ответить Дзюбе, указав, что Артем пешком по полю ходит в отличие от других футболистов.

По окончании дерби 35-летний нападающий «наехал» на одноклубника, вследствие чего случилась потасовка.

О произошедшем узнал генеральный директор «Локо» Владимир Леонченко. Он посчитал, что в конфликтной ситуации виноват главный тренер Михаил Галактионов, который, по его мнению, потерял раздевалку из-за Дзюбы.

Леонченко накричал на Галактионова, что подтвердили источнику свидетели перепалки. Что касается Дзюбы и Пиняева, то недопонимание между ними было исчерпано в тот же день, и уже в следующем матче оба вышли в стартовом составе.

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