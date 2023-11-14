⚡️ Дзюба подрался с Пиняевым после дерби со «Спартаком»

Не было потасовки,просто рукаку решил поразвлечься с пиняевым как с азмункой в Зине,но пиняев ему отказал в близости.узнав эту новость генеральный возмутился и наорал на тренера за что тот не потерял толерастнось)))))
В раздевалке «Локомотива» произошел конфликт после ничьей со «Спартаком» (1:1) полторы недели назад.
Во время матча Артем Дзюба предъявлял претензии Сергею Пиняеву за несколько подряд неудачных действий.
Пиняев решил ответить Дзюбе, указав, что Артем пешком по полю ходит в отличие от других футболистов.
По окончании дерби 35-летний нападающий «наехал» на одноклубника, вследствие чего случилась потасовка.
О произошедшем узнал генеральный директор «Локо» Владимир Леонченко. Он посчитал, что в конфликтной ситуации виноват главный тренер Михаил Галактионов, который, по его мнению, потерял раздевалку из-за Дзюбы.
Леонченко накричал на Галактионова, что подтвердили источнику свидетели перепалки. Что касается Дзюбы и Пиняева, то недопонимание между ними было исчерпано в тот же день, и уже в следующем матче оба вышли в стартовом составе.
Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?