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⚡️ Дзюба подрался с Пиняевым после дерби со «Спартаком»

14 ноября 2023, 14:19
20

В раздевалке «Локомотива» произошел конфликт после ничьей со «Спартаком» (1:1) полторы недели назад.

Во время матча Артем Дзюба предъявлял претензии Сергею Пиняеву за несколько подряд неудачных действий.

Пиняев решил ответить Дзюбе, указав, что Артем пешком по полю ходит в отличие от других футболистов.

По окончании дерби 35-летний нападающий «наехал» на одноклубника, вследствие чего случилась потасовка.

О произошедшем узнал генеральный директор «Локо» Владимир Леонченко. Он посчитал, что в конфликтной ситуации виноват главный тренер Михаил Галактионов, который, по его мнению, потерял раздевалку из-за Дзюбы.

Леонченко накричал на Галактионова, что подтвердили источнику свидетели перепалки. Что касается Дзюбы и Пиняева, то недопонимание между ними было исчерпано в тот же день, и уже в следующем матче оба вышли в стартовом составе.

Игра: угадаете, какая форма футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Пиняев Сергей
Комментарии (20)
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portero
1699960982
Дзюбло всегда быковал, нарвется на камень зубы выбьют мудаку.... Интересно кого продаст Локо????
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Цугундeр
1699961026
" Бодался телёнок с дубом." И. Карпов. Желдориздат. 2023.
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Freyd
1699961187
Пиняеву повезло,вспомнит пусть азмунку
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GermanVo
1699961319
Быдло двухметровый всегда считал себя умнее и лучше всех. Паровозам надо избавляться от этого балласта. Он только микроклимат в коллективе портит своей желчью.
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zigbert
1699962436
Создавать конфликтные ситуации в команде для Дзюбы в порядке вещей. Наверняка и для Галактионова есть определенные сложности в работе с ним. Может и Пиняев в чем то не прав но для любой команды такие конфликты не на пользу.
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САДЫЧОК
1699965442
Интересно, кто из них дрочун?
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vladik12
1699967709
⚡️ Дзюба подр... На мгновение я подумал: "Что, опять? Где на этот раз, если новость с молнией? У Кремля?".
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моэм
1699968206
У Пиняева "женилка" то ещё не выросла , а гонору на все три "женилки"....в плане достижений полное ничтожество по сравнению с Дзюбой , ему и 20 нет и полезнее побольше слушать что говорят старшие , да работать много....рановато поймал "звёздочку" , многие из таких вот звездунчиков плохо кончили
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vladik12
1699969403
Не удивлюсь, если Пиняй уработал старшего товарища.
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Plyash
1700037211
Ну,в драке победил бы,конечно,Дзюбло.У него руки покрепче - всё же тренированы регулярными ночными и медийными бдениями.
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