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  • Представитель Дзюбы прокомментировал новость о драке с Пиняевым

Представитель Дзюбы прокомментировал новость о драке с Пиняевым

14 ноября 2023, 15:32
3

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, отреагировал на информацию о конфликте его клиента с Сергеем Пиняевым.

  • Футболисты якобы подрались в раздевалке после дерби со «Спартаком» (1:1).
  • Этому предшествовала словесная перепалка на поле.
  • Гендиректор «Локо» Владимир Леонченко посчитал, что в конфликтной ситуации виноват главный тренер Михаил Галактионов.

«Видел появившуюся в телеграм‑каналах информацию о якобы какой‑то потасовке между Артемом и Сергеем. Мне вообще странно читать определение «потасовка» применительно к Пиняеву и Дзюбе. Учитывая их антропометрические данные, между ними потасовки быть не может в принципе.

Допускаю, что Артем мог высказать претензии кому‑то из партнеров после матча со «Спартаком», потому что он был расстроен результатом. Не из‑за принципиальности матча, а из‑за того, что по духу Дзюба – победитель и хочет побеждать в каждом матче, особенно когда команда играла в большинстве.

В этом нет чего‑то странного: Артем – лидер и на поле, и в раздевалке, и имеет право высказать свои мысли любому из партнеров.

Уверен, что никаких потасовок и чего‑то подобного не было. У Артема прекрасные отношения со всеми игроками как на поле, так и за его пределами. Думаю, непонятно зачем пытаются выдумать конфликты и раскачать локомотивский паровоз», – сказал Гольдман.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Пиняев Сергей
Комментарии (3)
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Красногвардейчик
1699966150
Я не понял что хотел сказать ,,представитель этого Бога-Дзюбы,, но то что Дзюба лучше работает руками чем ногами...факт))
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biber.ru
1699968542
Чем больше шкаф, тем громче падает!
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the teacher
1699977183
Локомотивский паровоз это как?
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