Представитель Дзюбы прокомментировал новость о драке с Пиняевым

Допускаю, что Артем мог высказать претензии====
И какого куя он представитель Зюбы ? Ничо не знает, ничо конкретного не рассказал.Да тут любой клинер тоже так же может ни о чем.
Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, отреагировал на информацию о конфликте его клиента с Сергеем Пиняевым.
- Футболисты якобы подрались в раздевалке после дерби со «Спартаком» (1:1).
- Этому предшествовала словесная перепалка на поле.
- Гендиректор «Локо» Владимир Леонченко посчитал, что в конфликтной ситуации виноват главный тренер Михаил Галактионов.
«Видел появившуюся в телеграм‑каналах информацию о якобы какой‑то потасовке между Артемом и Сергеем. Мне вообще странно читать определение «потасовка» применительно к Пиняеву и Дзюбе. Учитывая их антропометрические данные, между ними потасовки быть не может в принципе.
Допускаю, что Артем мог высказать претензии кому‑то из партнеров после матча со «Спартаком», потому что он был расстроен результатом. Не из‑за принципиальности матча, а из‑за того, что по духу Дзюба – победитель и хочет побеждать в каждом матче, особенно когда команда играла в большинстве.
В этом нет чего‑то странного: Артем – лидер и на поле, и в раздевалке, и имеет право высказать свои мысли любому из партнеров.
Уверен, что никаких потасовок и чего‑то подобного не было. У Артема прекрасные отношения со всеми игроками как на поле, так и за его пределами. Думаю, непонятно зачем пытаются выдумать конфликты и раскачать локомотивский паровоз», – сказал Гольдман.