Представитель Дзюбы прокомментировал новость о драке с Пиняевым

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, отреагировал на информацию о конфликте его клиента с Сергеем Пиняевым.

Футболисты якобы подрались в раздевалке после дерби со «Спартаком» (1:1).

Этому предшествовала словесная перепалка на поле.

Гендиректор «Локо» Владимир Леонченко посчитал, что в конфликтной ситуации виноват главный тренер Михаил Галактионов.

«Видел появившуюся в телеграм‑каналах информацию о якобы какой‑то потасовке между Артемом и Сергеем. Мне вообще странно читать определение «потасовка» применительно к Пиняеву и Дзюбе. Учитывая их антропометрические данные, между ними потасовки быть не может в принципе.

Допускаю, что Артем мог высказать претензии кому‑то из партнеров после матча со «Спартаком», потому что он был расстроен результатом. Не из‑за принципиальности матча, а из‑за того, что по духу Дзюба – победитель и хочет побеждать в каждом матче, особенно когда команда играла в большинстве.

В этом нет чего‑то странного: Артем – лидер и на поле, и в раздевалке, и имеет право высказать свои мысли любому из партнеров.

Уверен, что никаких потасовок и чего‑то подобного не было. У Артема прекрасные отношения со всеми игроками как на поле, так и за его пределами. Думаю, непонятно зачем пытаются выдумать конфликты и раскачать локомотивский паровоз», – сказал Гольдман.