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    • Представитель Дзюбы прокомментировал новость о драке с Пиняевым

    Представитель Дзюбы прокомментировал новость о драке с Пиняевым

    Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, отреагировал на информацию о конфликте его клиента с Сергеем Пиняевым.

    • Футболисты якобы подрались в раздевалке после дерби со «Спартаком» (1:1).
    • Этому предшествовала словесная перепалка на поле.
    • Гендиректор «Локо» Владимир Леонченко посчитал, что в конфликтной ситуации виноват главный тренер Михаил Галактионов.

    «Видел появившуюся в телеграм‑каналах информацию о якобы какой‑то потасовке между Артемом и Сергеем. Мне вообще странно читать определение «потасовка» применительно к Пиняеву и Дзюбе. Учитывая их антропометрические данные, между ними потасовки быть не может в принципе.

    Допускаю, что Артем мог высказать претензии кому‑то из партнеров после матча со «Спартаком», потому что он был расстроен результатом. Не из‑за принципиальности матча, а из‑за того, что по духу Дзюба – победитель и хочет побеждать в каждом матче, особенно когда команда играла в большинстве.

    В этом нет чего‑то странного: Артем – лидер и на поле, и в раздевалке, и имеет право высказать свои мысли любому из партнеров.

    Уверен, что никаких потасовок и чего‑то подобного не было. У Артема прекрасные отношения со всеми игроками как на поле, так и за его пределами. Думаю, непонятно зачем пытаются выдумать конфликты и раскачать локомотивский паровоз», – сказал Гольдман.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.11.2023 15:32
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte 14 ноября, 19:21

      Допускаю, что Артем мог высказать претензии====
      И какого куя он представитель Зюбы ? Ничо не знает, ничо конкретного не рассказал.Да тут любой клинер тоже так же может ни о чем.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +516

      the teacher 14 ноября, 18:53

      Локомотивский паровоз это как?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +203

      biber ru 14 ноября, 16:29

      Чем больше шкаф, тем громче падает!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2614

      Красногвардейчик 14 ноября, 15:49

      Я не понял что хотел сказать ,,представитель этого Бога-Дзюбы,, но то что Дзюба лучше работает руками чем ногами...факт))

      2
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