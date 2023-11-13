Гризманн стал вторым бомбардиром в истории «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн забил 169-й гол в составе мадридцев в матче 13-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (3:1). Таким образом, он догнал Адриана Эскудеро и делит второе место в истории среди лучших бомбардиров команды.
До рекорда Луиса Арагонеса, забившего 172 мяча за «Атлетико», 32-летнему Гризманну осталось три гола.
- Форвард выступал за мадридцев с 2014 по 2019 годы, а затем вернулся в команду в 2021-м.
- Гризманн всю взрослую карьеру провел в Испании, хотя выступает за сборную Франции.
Источник: Страница «Атлетико» в социальной сети X