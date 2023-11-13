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    Гризманн стал вторым бомбардиром в истории «Атлетико»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн забил 169-й гол в составе мадридцев в матче 13-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (3:1). Таким образом, он догнал Адриана Эскудеро и делит второе место в истории среди лучших бомбардиров команды.

    До рекорда Луиса Арагонеса, забившего 172 мяча за «Атлетико», 32-летнему Гризманну осталось три гола.

    • Форвард выступал за мадридцев с 2014 по 2019 годы, а затем вернулся в команду в 2021-м.
    • Гризманн всю взрослую карьеру провел в Испании, хотя выступает за сборную Франции.

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    Источник: Страница «Атлетико» в социальной сети X

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    13.11.2023 10:22
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