Защитник «Зенита» Эракович назвал лучшего атлета в истории

Футболист «Зенита» Страхиня Эракович высоко оценил достижения Новака Джоковича.

«Для меня это лучший атлет вообще всех времен и всех видов спорта. Считаю, он сотворил нечто невероятное. Сербия – небольшая и не самая богатая страна. Да, начать играть в футбол у нас может каждый. Для тенниса нужны более серьезные вложения. Даже для того, чтобы просто начать.

Новак же при этом смог достичь таких результатов, что теперь этому чуду удивляется весь мир. Сейчас бывает, что на том или ином турнире против Джоковича может болеть вся арена. А он тем не менее все равно выигрывает.

Этим Новак показывает, что не просто сильный игрок, но еще и очень сильная личность. И подтверждает, что он лучший», – сказал Эракович.