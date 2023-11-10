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    Нигматуллин ответил, когда «Спартак» уволит Абаскаля

    Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин предположил, когда главный тренер Гильермо Абаскаль покинет клуб.

    – Самый обсуждаемый клуб нынешнего сезона в РПЛ – «Спартак». Что ждeт Абаскаля?

    – Я предполагаю, что Абаскаль покинет «Спартак» зимой. Есть сложности с техническим осуществлением увольнения, потому что есть он, ассистенты, за всех придeтся платить неустойку. Закончились те времена, когда тренеры понимали, что команда не развивается, после матчей писали заявление и с честью уходили в закат. Сейчас иностранные тренеры ждут, пока их пинками не выгонят.

    – Неудачные результаты – это плоды его экспериментальной работы?

    – В данном случае Абаскаль увлекается игрой в футбольный менеджер. Идеальные связки и сочетания нарабатываются десятками матчей. А чехарда идeт во вред команде.

    • Абаскаль проводит в «Спартаке» 2-й сезон.
    • У «Спартака» 1 победа в последних 7 матчах.
    • Команда занимает в РПЛ 6-е место.

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    Источник: Metaratings

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    10.11.2023 17:17
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +19

      Алексей-Добрынин-vkontakt 12 ноября, 10:38

      Мне вот интересно посмотреть на Русского тренера в Спартаке, то там походу всегда одни иностранцы. А ещё говорят народная команда, когда одни западные )

      0
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      Рейтинг: +342

      Марк Аврелий! 10 ноября, 21:33

      Пусть пинками выгоняют, зато полные карманы евро

      0
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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 10 ноября, 20:22

      Для всех помойных Народная команда это как для кого то красная тряпка, питерская помойка, ищет любой повод, а Великий клуб на всю вонь сверху сикает и сикает, а вонючка воняет и воняет, **** лает а Спартак на ни забивает

      2
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      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) > Suvorov71 10 ноября, 20:42

      Запомни сектант, над срамтаком уже лет 20 все смеются. Сви ньи опустились настолько, что только ленивый не пнёт и не посмеётся над лузерами. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > ПалкоВводецъ (returned) 10 ноября, 20:49

      Палка в жопе, все нормально отодрали, ну сейчасвставят палку и тебе будет приятно

      0
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      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) > Suvorov71 10 ноября, 20:52

      СD молча и не DVD меня!
      Гыгыгы

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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 10 ноября, 19:28

      Если стояла задача быть чемпионом,то натовца нужно было гнать давно! Если такой задачи нет нужно было сказать об этом сектантам и что в ближайшие несколько лет будут эксперименты с составом именно с этим тренером испанцем и ничего не ждите) а потом мы сразу станем чемпионами и заберём все трофеи

      3
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      Рейтинг: +4334

      raritet 10 ноября, 18:57

      На мой взгляд, все идет нормально. Тем более , без участия в еврокубках есть возможность попробовать разные сочетания. По моему, поставь сейчас любого нашего тренера вряд ли будет лучше.

      4
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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY > raritet 10 ноября, 19:44

      Не люблю Спартак,но если у них хватило бы мозгов и они пригласили бы Юрана было бы точно гораздо лучше или отлично...

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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY > raritet 10 ноября, 19:45

      Но до Зенита им расти и расти,а такой растишки нету)

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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > TIMOTHY 10 ноября, 20:14

      Вонь, ты то что тут делаешь, помойных здесь уже не чпокают

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      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) > Suvorov71 10 ноября, 20:57

      О, вот и природа во всей красе! Чувствуешь? Это твой IQ падает. Гыгыгы

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      Рейтинг: +2062

      rac531 10 ноября, 18:51

      Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин предположил, что в случае поражения от Ахмата главный тренер Михаил Галактионов покинет клуб.

      1
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      Рейтинг: +1664

      k611 10 ноября, 18:36

      Отстаньте от человека. Прям все всё знают, не надоело это обсуждать.

      1
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      Рейтинг: +2062

      rac531 10 ноября, 18:20

      Интересно, а Галактионов до зимы дотянет или Черчесов уже после "Ахмата" возглавит лохмоту?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 10 ноября, 18:20

      Это здесь, на продажных и ангажированных площадках, Спартак самый обсуждаемый клуб.
      От команды конечно ожидали большего, но это касается и Динамо с Локомотивом. Какого тренера раньше погонят , большой вопрос ?
      Кстати московским клубам Спартак в 1 круге не проигрывал.

      4
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      Рейтинг: +2062

      rac531 > Алексей З 10 ноября, 18:21

      Ставлю на Личку!)

      2
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З > rac531 10 ноября, 18:24

      Наш по - моему не лучше, всех трёх можно увольнять.

      4
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      Рейтинг: +1208

      O-kolesov > Алексей З 10 ноября, 18:46

      А вы обратите внимание на то, что Бомбардир акцентировал именно на Спартак, зная, что Нигматуллин за Локо играл больше.

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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY > Алексей З 10 ноября, 19:30

      Ты прав,уж очень много на всех ресурсах внимания к середняку рпл

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