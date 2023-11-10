Нигматуллин ответил, когда «Спартак» уволит Абаскаля

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин предположил, когда главный тренер Гильермо Абаскаль покинет клуб.

– Самый обсуждаемый клуб нынешнего сезона в РПЛ – «Спартак». Что ждeт Абаскаля?

– Я предполагаю, что Абаскаль покинет «Спартак» зимой. Есть сложности с техническим осуществлением увольнения, потому что есть он, ассистенты, за всех придeтся платить неустойку. Закончились те времена, когда тренеры понимали, что команда не развивается, после матчей писали заявление и с честью уходили в закат. Сейчас иностранные тренеры ждут, пока их пинками не выгонят.

– Неудачные результаты – это плоды его экспериментальной работы?

– В данном случае Абаскаль увлекается игрой в футбольный менеджер. Идеальные связки и сочетания нарабатываются десятками матчей. А чехарда идeт во вред команде.

Абаскаль проводит в «Спартаке» 2-й сезон.

У «Спартака» 1 победа в последних 7 матчах.

Команда занимает в РПЛ 6-е место.

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