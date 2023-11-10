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    • Ведущая «Матч ТВ» ответила, был ли у нее секс в общественных местах с игроком «Локомотива»

    Ведущая «Матч ТВ» ответила, был ли у нее секс в общественных местах с игроком «Локомотива»

    Жену защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна и ведущую «Матч ТВ» Яну Ромашкину спросили про личную жизнь с игроком.

    Ведущий ютуб-шоу «Это футбол, брат!» спросил у Ромашкиной, был ли у нее секс в общественных местах.

    «Никогда. Почему? Секс в общественных местах – это ужас какой-то. Никогда в жизни не было», – сказала Ромашкина.

    • Пара женилась этой осенью.

    Яна Ромашкина – мегасексуальная ведущая «Матч ТВ» и жена игрока «Локомотива»

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.11.2023 17:08
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +5040

      Oldtrafford83 11 ноября, 08:22

      Очень футбольная новость

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7335

      Красногорск_Фан 10 ноября, 23:17

      Только групповухи и онал

      0
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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 10 ноября, 20:30

      Да вот ПРОМКВАС скупил все футбол. хоккей, телевидение,и хрен знает что творится, набрал на срач тв дебилов, вот почему у нас в стране нет футбола да и спорт скоро затухнет, руководство ДЭБИЛЫ

      0
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      Рейтинг: +9487

      vladik12 > Suvorov71 10 ноября, 21:17

      Опять бухой там?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2362

      spam2009 10 ноября, 20:11

      Не секса не было, так отсосала пару раз

      1
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      Рейтинг: +4811

      Иван Петров 1986 10 ноября, 19:12

      Сайт опустился ниже плинтуса - он вообще то о футболе или о шалавах с Матч ТВ.

      1
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      Рейтинг: +269

      Купа Купыч 10 ноября, 19:07

      Шалаве и вопросы такие задают, а она на них отвечает. Женятся хрен его знает на ком.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +33960

      zra78 10 ноября, 19:00

      Пиз.дец деградировали, такие вопросы на шоу...
      и да, это здесь постить тоже не от большого ума

      3
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      Рейтинг: +570

      erybov1965 10 ноября, 18:56

      Не удивительно,что такой бред обсуждают здесь на сайте.И это связано с Матч ТВ.И весь этот бред оплачивается со счета одной и той же компании.Догадайтесь с одного раза,с какой?

      4
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      Рейтинг: +976

      The only one 10 ноября, 18:48

      Ведущий имел ввиду в сортире?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2062

      rac531 10 ноября, 18:26

      Интересно, врет или не врет?
      Вот в чем вопрос!

      0
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