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  • Ведущая «Матч ТВ» ответила, был ли у нее секс в общественных местах с игроком «Локомотива»

Ведущая «Матч ТВ» ответила, был ли у нее секс в общественных местах с игроком «Локомотива»

10 ноября 2023, 17:08
10

Жену защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна и ведущую «Матч ТВ» Яну Ромашкину спросили про личную жизнь с игроком.

Ведущий ютуб-шоу «Это футбол, брат!» спросил у Ромашкиной, был ли у нее секс в общественных местах.

«Никогда. Почему? Секс в общественных местах – это ужас какой-то. Никогда в жизни не было», – сказала Ромашкина.

  • Пара женилась этой осенью.

Яна Ромашкина – мегасексуальная ведущая «Матч ТВ» и жена игрока «Локомотива»

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Комментарии (10)
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k611
1699626110
Футбольные новости закончились что ли? Несут всякий бред.
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vladik12
1699626835
Вся жизнь впереди, Яна.
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erybov1965
1699631776
Не удивительно,что такой бред обсуждают здесь на сайте.И это связано с Матч ТВ.И весь этот бред оплачивается со счета одной и той же компании.Догадайтесь с одного раза,с какой?
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zra78
1699632031
Пиз.дец деградировали, такие вопросы на шоу... и да, это здесь постить тоже не от большого ума
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Купа Купыч
1699632425
Шалаве и вопросы такие задают, а она на них отвечает. Женятся хрен его знает на ком.
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Иван Петров 1986
1699632763
Сайт опустился ниже плинтуса - он вообще то о футболе или о шалавах с Матч ТВ.
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spam2009
1699636260
Не секса не было, так отсосала пару раз
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Красногорск_Фан
1699647453
Только групповухи и онал
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Oldtrafford83
1699680139
Очень футбольная новость
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