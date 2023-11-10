Ведущая «Матч ТВ» ответила, был ли у нее секс в общественных местах с игроком «Локомотива»

Жену защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна и ведущую «Матч ТВ» Яну Ромашкину спросили про личную жизнь с игроком.

Ведущий ютуб-шоу «Это футбол, брат!» спросил у Ромашкиной, был ли у нее секс в общественных местах.

«Никогда. Почему? Секс в общественных местах – это ужас какой-то. Никогда в жизни не было», – сказала Ромашкина.

Пара женилась этой осенью.

Яна Ромашкина – мегасексуальная ведущая «Матч ТВ» и жена игрока «Локомотива»

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