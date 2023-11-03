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Яна Ромашкина – мегасексуальная ведущая «Матч ТВ» и жена игрока «Локомотива»

У Наира Тикнизяна прекрасный период карьеры. Сейчас, кажется, он показывает лучшую форму в карьере. Тикнизян – лучший бомбардир «Локо» в РПЛ (4 мяча в 12 матчах) и самый эффективный игрок команды в Кубке России (2+3 по «гол+пас»). Все это происходит на фоне его семейного счастья – недавно Наир Тикнизян женился на ведущей «Матч ТВ» Яне Ромашкиной.

Про работу на «Матч ТВ» Ромашкина говорила: «Уложить в своей голове весь спорт и спортсменов нелегко. Нужно было многое запоминать, а иногда и заучивать. Например, я выписывала всех тренеров, капитанов, звездных игроков футбольных европейских и российских команд и учила, кто они, на каких позициях играют, как произносить правильно их имена и прочее. Спустя 2,5 года работы на «Матч ТВ» я знаю, может, не все, но очень многое. В том числе благодаря коллегам-мужчинам, которые девчонок поддерживают и объясняют, если мы что-то упустили».

Ромашкина публично вспоминала, как Тикнизян сделал ей предложение: «Вчера на Останкинской башне мне сделали предложение. Там стеклянный пол. Наир спрашивает: «Яна, что там внизу написано?» Я отвечаю: «Осторожно, скользкий пол». Он говорит: «Нет, внизу посмотри». Там огромное полотно – «Яна, выходи за меня». Не раздумывала, сказала «да».

Они сыграли свадьбу 24 октября, но объявили о ней лишь 2 ноября. По словам Ромашкиной, в паспорте у нее будет фамилия мужа. В эфирах «Матч ТВ» она будет появляться под старой фамилией.

Фото: соцсети Яны Ромашкиной

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Комментарии (23)
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odessakmv
1692031563
все по стандарту: силикон в губах, груди, заднице... типичная жена футболера, через лет 5 ждем скандально развода после "избиения" с отжатием у последнего миллионов
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sv1969
1692032171
Узнаю редакторов бомбы! Купите им баб резиновых что ли!Ничего не меняется(((
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Иван Петров 1986
1692035380
Типичная девушка футболиста - губищи больше чем у лошади.
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Flame2045
1692111848
И что в ней сексуального? Губищи силиконовые, грудь скорее всего тоже - при виде её быстрее импотенция наступит!
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То ли ещё будет
1692147141
Вообще-то, изначально, она мне казалась симпатичней. Зачем девушки портят себя ненужным силиконом? Такие губы просто дают обратный эффект.
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GoLenaStop
1692478879
ничего сексуального... девушку красит скромность и природа ха!
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Taps
1699004410
Ещё одна дура с надутыми губами и силиконовыми сиськами ...
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ivany4
1699006885
Что за прыщавый юнец "наградил" ее званием мегасексуальная?!)) Таких "красавиц" в 22 часа около каждого кабака полно. А когда утром умоется, то и похмеляться не надо, трезвеешь быстро.
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almanev
1699008700
Ору с комментариев))) Баба им страшная, очень хочется глянуть, кого же вы дудолите дома, уж наверняка красивее)))
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Roman Rom
1699259862
Что в ней мегасексуального? А губы - это вообще пипец!.. Как-будто пчёлы покусали. Честно говоря, задолбали уже подобные статьи на бомбардире. Захожу читать про футбол, а сплошь и рядом статьи про каких-то... (не хочу выражаться). Авторы озабоченные, поэтому и постят баб.
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