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    Яна Ромашкина – мегасексуальная ведущая «Матч ТВ» и жена игрока «Локомотива»

    3 ноября, 12:25
    Как же повезло Тикнизяну!

    У Наира Тикнизяна прекрасный период карьеры. Сейчас, кажется, он показывает лучшую форму в карьере. Тикнизян – лучший бомбардир «Локо» в РПЛ (4 мяча в 12 матчах) и самый эффективный игрок команды в Кубке России (2+3 по «гол+пас»). Все это происходит на фоне его семейного счастья – недавно Наир Тикнизян женился на ведущей «Матч ТВ» Яне Ромашкиной.

    Про работу на «Матч ТВ» Ромашкина говорила: «Уложить в своей голове весь спорт и спортсменов нелегко. Нужно было многое запоминать, а иногда и заучивать. Например, я выписывала всех тренеров, капитанов, звездных игроков футбольных европейских и российских команд и учила, кто они, на каких позициях играют, как произносить правильно их имена и прочее. Спустя 2,5 года работы на «Матч ТВ» я знаю, может, не все, но очень многое. В том числе благодаря коллегам-мужчинам, которые девчонок поддерживают и объясняют, если мы что-то упустили».

    Ромашкина публично вспоминала, как Тикнизян сделал ей предложение: «Вчера на Останкинской башне мне сделали предложение. Там стеклянный пол. Наир спрашивает: «Яна, что там внизу написано?» Я отвечаю: «Осторожно, скользкий пол». Он говорит: «Нет, внизу посмотри». Там огромное полотно – «Яна, выходи за меня». Не раздумывала, сказала «да».

    Они сыграли свадьбу 24 октября, но объявили о ней лишь 2 ноября. По словам Ромашкиной, в паспорте у нее будет фамилия мужа. В эфирах «Матч ТВ» она будет появляться под старой фамилией.

    Фото: соцсети Яны Ромашкиной

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    Рейтинг: 3.5 Голосов: 14
    Комментарии26
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      Рейтинг: +94

      Roman Rom 6 ноября, 11:37

      Что в ней мегасексуального? А губы - это вообще пипец!.. Как-будто пчёлы покусали.
      Честно говоря, задолбали уже подобные статьи на бомбардире. Захожу читать про футбол, а сплошь и рядом статьи про каких-то... (не хочу выражаться).
      Авторы озабоченные, поэтому и постят баб.

      2
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      Рейтинг: +19567

      paracetamol 6 ноября, 10:34

      Мегасексуальная - это как понимать, в смысле, в каком смысле?

      1
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      Рейтинг: +1951

      rac531 > paracetamol 6 ноября, 13:02

      Думаю, что это синоним мегашлюхи

      1
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      Рейтинг: +1184

      O-kolesov 3 ноября, 17:46

      Тикнизян надует себе такие же губки, но после развода.

      1
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      Рейтинг: +672

      АлексМак 3 ноября, 14:57

      Дамочка пока в порядке себя держит, если бабло резко не закончится,- хватит лет на десять, для подправки губок и сисек.

      0
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      Рейтинг: +2171

      almanev 3 ноября, 13:51

      Ору с комментариев))) Баба им страшная, очень хочется глянуть, кого же вы дудолите дома, уж наверняка красивее)))

      6
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      Рейтинг: +1954

      Спартач80 > almanev 3 ноября, 16:06

      Дак обсирают то педикулёзные грязь и тапок, они по определению прут друг - друга.

      1
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      Рейтинг: +6506

      Питерский князь 3 ноября, 13:49

      Мегаотстой. От маникена не отличишь. Парню видимо пофиг, может и маникен тр.ахнуть.

      1
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      Рейтинг: +12137

      ivany4 3 ноября, 13:21

      Что за прыщавый юнец "наградил" ее званием мегасексуальная?!))
      Таких "красавиц" в 22 часа около каждого кабака полно. А когда утром умоется, то и похмеляться не надо, трезвеешь быстро.

      5
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      Рейтинг: +2468

      Fialet 3 ноября, 13:14

      Это не мегасексуальная, а развратная.

      4
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      Рейтинг: +1680

      SLADE2019 3 ноября, 12:45

      О, Господи. И никто не написал пожелания счастливой жизни молодым.

      0
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      Рейтинг: +70

      googlechromovvkontakte > SLADE2019 3 ноября, 13:14

      Дата комментов --август. "Они сыграли свадьбу 24 октября".
      В августе в Бомбе дали её фото.Сейчас текст статьи изменили, комменты остались.

      1
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      Рейтинг: +1680

      SLADE2019 > googlechromovvkontakte 3 ноября, 13:34

      Не заметил, спасибо. Но вот, начались свежие комменты, пока такие же.

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      Рейтинг: +1735

      Taps 3 ноября, 12:40

      Ещё одна дура с надутыми губами и силиконовыми сиськами ...

      5
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