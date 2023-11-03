Яна Ромашкина – мегасексуальная ведущая «Матч ТВ» и жена игрока «Локомотива»

У Наира Тикнизяна прекрасный период карьеры. Сейчас, кажется, он показывает лучшую форму в карьере. Тикнизян – лучший бомбардир «Локо» в РПЛ (4 мяча в 12 матчах) и самый эффективный игрок команды в Кубке России (2+3 по «гол+пас»). Все это происходит на фоне его семейного счастья – недавно Наир Тикнизян женился на ведущей «Матч ТВ» Яне Ромашкиной.

Про работу на «Матч ТВ» Ромашкина говорила: «Уложить в своей голове весь спорт и спортсменов нелегко. Нужно было многое запоминать, а иногда и заучивать. Например, я выписывала всех тренеров, капитанов, звездных игроков футбольных европейских и российских команд и учила, кто они, на каких позициях играют, как произносить правильно их имена и прочее. Спустя 2,5 года работы на «Матч ТВ» я знаю, может, не все, но очень многое. В том числе благодаря коллегам-мужчинам, которые девчонок поддерживают и объясняют, если мы что-то упустили».

Ромашкина публично вспоминала, как Тикнизян сделал ей предложение: «Вчера на Останкинской башне мне сделали предложение. Там стеклянный пол. Наир спрашивает: «Яна, что там внизу написано?» Я отвечаю: «Осторожно, скользкий пол». Он говорит: «Нет, внизу посмотри». Там огромное полотно – «Яна, выходи за меня». Не раздумывала, сказала «да».

Они сыграли свадьбу 24 октября, но объявили о ней лишь 2 ноября. По словам Ромашкиной, в паспорте у нее будет фамилия мужа. В эфирах «Матч ТВ» она будет появляться под старой фамилией.

Фото: соцсети Яны Ромашкиной

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