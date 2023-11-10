Назначения судей на «Зенит» – «Краснодар» и другие матчи 15-го тура РПЛ

РФС назначил арбитров на 15-й тур РПЛ.
11 ноября (суббота)
«Крылья Советов» – «Урал»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Семeнов; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Юрий Баскаков.
«Факел» – ЦСКА: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Алексей Резников.
«Локомотив» – «Ахмат»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Игорь Князев, Михаил Иванов; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Вера Опейкина; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Алексей Тюмин.
«Зенит» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Максим Ковалев; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Сергей Зуев.
12 ноября (воскресенье)
«Пари НН» – «Балтика»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Андрей Болотенков; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Эдуард Малый.
«Динамо» – «Оренбург»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Сергей Хральцов.
«Сочи» – «Рубин»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Варанцо Петросян; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Артур Фeдоров; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Александр Колобаев.
«Спартак» – «Ростов»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Андрей Бутенко.