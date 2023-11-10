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    • Назначения судей на «Зенит» – «Краснодар» и другие матчи 15-го тура РПЛ

    Назначения судей на «Зенит» – «Краснодар» и другие матчи 15-го тура РПЛ

    РФС назначил арбитров на 15-й тур РПЛ.

    11 ноября (суббота)

    «Крылья Советов» – «Урал»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Семeнов; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Юрий Баскаков.

    «Факел» – ЦСКА: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Алексей Резников.

    «Локомотив»«Ахмат»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Игорь Князев, Михаил Иванов; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Вера Опейкина; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Алексей Тюмин.

    «Зенит» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Максим Ковалев; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Сергей Зуев.

    12 ноября (воскресенье)

    «Пари НН» – «Балтика»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Андрей Болотенков; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Эдуард Малый.

    «Динамо» – «Оренбург»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Сергей Хральцов.

    «Сочи» – «Рубин»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Варанцо Петросян; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Артур Фeдоров; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Александр Колобаев.

    «Спартак» – «Ростов»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Андрей Бутенко.

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    Источник: РФС

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    10.11.2023 15:40
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    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6608

      ySS 10 ноября, 21:45

      На баклан-арену можно было араба пригласить

      0
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      ...
      Рейтинг: +239

      То ли ещё будет > ySS 11 ноября, 12:01

      Это о каком арабе речь?

      0
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      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 10 ноября, 20:47

      Что ни матч, что ни тур везде хряковские свистуны. Работа с судейским корпусом у сви ней идёт постоянно. Гыгыгы

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 10 ноября, 20:41

      Понос у питерской помойки, потому то и Карася пригласили, а что делать Быки могут натянуть на шишлаган, а Карась он примудрый, и поможет помойке взять очки, а ПРОМКВАС все проплатит, что ему первый раз что ли

      1
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    • ...
      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 10 ноября, 16:13

      Лучше карася главную игру никто не рассудит! Хороший выбор из того что есть! Посмотрите игру и сами убедитесь,а то уже начали ныть со всех сторон! А свои команды лучше научите в футбол играть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 10 ноября, 16:10

      Народные выпросили питерского судейку Левника! Ростову несладко придется биться с судьями спама!Спартак специально гонит на питерских судей,так по хитрому стрелки переводят! А вот именно питерские им и очков всегда много подгоняют

      4
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      ...
      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > TIMOTHY 10 ноября, 20:42

      ВОНЬ

      1
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      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) > TIMOTHY 10 ноября, 20:48

      У сви ней весь судейский корпус на подсосе. Гыгыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +239

      То ли ещё будет > TIMOTHY 11 ноября, 11:59

      Лайк за юмор. А если серьёзно, то сам себе противоречишь Спартак гонит на питерских судей, и тут же их себе подгоняет. Ну не дурь ли написал?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +492

      TIMOTHY > То ли ещё будет 11 ноября, 12:25

      Читай внимательно!гонит на судей,следы заметает,пускает наивных болел на другую тропу... это такой стиль спартачей в последнее время

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2614

      Красногвардейчик 10 ноября, 15:59

      Карасёв судит, Кукуян на ВАРе......звиздец Краснодару, Миллер хорошо подготовился)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > Красногвардейчик 10 ноября, 16:03

      Ну а что ты хотел, включили рычаги

      3
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      ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид > Красногвардейчик 10 ноября, 17:34

      Всю интригу Факелу убили . А парни готовились , тренировались ... а тут гинеровская шайка из Москвы со своими ручными свистками , ВАРом и инспектором матча .

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2614

      Красногвардейчик > Айболид 10 ноября, 18:36

      Слабо....соберись))) и Причём здесь придворный газовый Карась, и газ Кукуян, и Факел?)))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид > Красногвардейчик 10 ноября, 18:39

      "москва" всех арбитров давно ужинает и танцует .

      2
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      ...
      Рейтинг: +2614

      Красногвардейчик > Айболид 10 ноября, 18:44

      Ахахахахахахахаха

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1258

      JIEGEHDA > Красногвардейчик 10 ноября, 18:54

      Кому кому а ЦСКА не фиг жаловаться на судей . Кроме того момента с Ахматом больше открытых переломов матчей и не было . Хотя и там особой разницы не сделал . Но не суть. Ты ЦСКА с или без судей всё равно максимум за 2-3 место борется . И жаловаться на Зенит тупо.себя унижаешь. Раньше ЦСКА был клубом который уважал и имел уважение . А сейчас так лавка .кто хочет берёт оттуда игроков причем почти даром.да сами игроки убегают оттуда уже . То что Гинер жалкий и жадный все знают.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2614

      Красногвардейчик > JIEGEHDA 10 ноября, 19:00

      Раньше Зенит заслуживал уважения, во времена Аршавина.....сейча ничего не вызывает

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      ...
      Рейтинг: +2023

      Айболид > Красногвардейчик 10 ноября, 19:13

      Не надо "ха-ха" , вам ещё воздастся за ангажирование судей .

      1
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      Рейтинг: +2614

      Красногвардейчик > Айболид 10 ноября, 19:34

      Самокритичный монолог....респект)))

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      Рейтинг: +2023

      Айболид > Красногвардейчик 10 ноября, 19:37

      Давай - клоуничай дальше , потом "грустить" будешь .

      1
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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > Айболид 10 ноября, 20:44

      головаболит выпей таблэтку, и успокойся, натянут вас

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