РПЛ объявила кандидатов на звание лучшего тренера октября

Российская Премьер-Лига назвала пятерку претендентов на звание лучшего тренера турнира в октябре. При выборе кандидатов учитывалась статистика за три матча, которые состоялись в минувшем месяце. Игры 14-го тура, прошедшего уже в ноябре, не учитывались.

В число претендентов попали:

Сергей Семак («Зенит», 3 матча – 9 очков);

Сергей Юран («Пари Нижний Новгород», 3 матча – 6 очков);

Валерий Карпин («Ростов», 3 матча – 6 очков);

Рашид Рахимов («Рубин», 3 матча – 7 очков);

Сергей Ташуев («Факел», 3 матча – 7 очков).

Победитель будет определяться путем трех голосований: легенд РПЛ, телеэкспертов и болельщиков. В случае победы трех разных кандидатов в каждом из голосований лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды РПЛ.