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    РПЛ объявила кандидатов на звание лучшего тренера октября

    Российская Премьер-Лига назвала пятерку претендентов на звание лучшего тренера турнира в октябре. При выборе кандидатов учитывалась статистика за три матча, которые состоялись в минувшем месяце. Игры 14-го тура, прошедшего уже в ноябре, не учитывались.

    В число претендентов попали:

    Сергей Семак («Зенит», 3 матча – 9 очков);

    Сергей Юран («Пари Нижний Новгород», 3 матча – 6 очков);

    Валерий Карпин («Ростов», 3 матча – 6 очков);

    Рашид Рахимов («Рубин», 3 матча – 7 очков);

    Сергей Ташуев («Факел», 3 матча – 7 очков).

    Победитель будет определяться путем трех голосований: легенд РПЛ, телеэкспертов и болельщиков. В случае победы трех разных кандидатов в каждом из голосований лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды РПЛ.

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    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    10.11.2023 12:34
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