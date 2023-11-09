Винисиус и Родриго поднялись на четвертое место в списке лучших бомбардиров «Реала» в ЛЧ

Винисиус и Родриго забили «Браге» (3:0) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Бразильцы поднялись на четвертое место в списке лучших бомбардиров «Реала» в главном еврокубке.

У обоих вингеров по 17 голов за мадридскую команду в ЛЧ – по этому показателю они сравнялись с Фернандо Морьентесом.

Чаще отличались только Криштиану Роналду (105), Карим Бензема (78) и Рауль (66).

Также Винисиус и Родриго опередили по голам в Лиге чемпионов своего легендарного соотечественника Роналдо.