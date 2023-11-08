Лига чемпионов. «Сосьедад» победил «Бенфику» (3:1), Захарян вышел на замену

«Реал Сосьедад» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов обыграл дома «Бенфику». Баски все голы забили до перерыва.

На 29-й минуте Брайс Мендес не реализовал у «Сосьедада» пенальти.

У хозяев на 78-й минуте на замену вышел полузащитник Арсен Захарян.

«Сосьедад» лидирует в группе и уже сегодня может выйти в плей-офф. У «Бенфики» ноль очков после четырех туров.

Лига чемпионов. Группа D. 4-й тур

Реал Сосьедад (Испания) – Бенфика (Португалия) – 3:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Мерино, 6; 2:0 – Оярсабаль, 11; 3:0 – Барренечеа, 21; 3:1 – Рафа Силва, 49.

Незабитые пенальти: Мендес, 29 – нет.

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