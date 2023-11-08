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    • «Арсенал» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2023

    «Арсенал» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Севильи», 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Арсенал»: Райя, Салиба, Уайт, Габриэл, Зинченко, Жоржиньо, Виейра, Райс, Сака, Мартинелли, Троссард.

    Главный тренер: Микель Артета

    «Севилья»: Нюланд, Гудель, Навас, Акунья, Баде, Ракитич, Соу, Сумаре, Окампос, Лукебакио, Эн-Несери.

    Главный тренер: Диего Алонсо

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Арсенал» – «Севилья»

    Арсенал-Севилья смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.11.2023 11:30
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