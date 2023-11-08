Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Севильи», 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Арсенал»: Райя, Салиба, Уайт, Габриэл, Зинченко, Жоржиньо, Виейра, Райс, Сака, Мартинелли, Троссард.

Главный тренер: Микель Артета

«Севилья»: Нюланд, Гудель, Навас, Акунья, Баде, Ракитич, Соу, Сумаре, Окампос, Лукебакио, Эн-Несери.

Главный тренер: Диего Алонсо

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Арсенал» – «Севилья»