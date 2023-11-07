В среду, 8 ноября, «Арсенал» и «Севилья» сыграют друг с другом в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов (Квартет B) .Встреча начнется в 23:00 по московскому времени. Встречу проведут в Лондоне, на стадионе «Эмирейтс».

«Арсенал»

Команда идет на первом месте в группе, имея в своем активе шесть очков. «Арсенал» выиграл две встречи и в одном матче проиграл. Лондонцы забили семь голов, но при этом пропустили три мяча. Когда на один балл обгоняет идущий вторым «Ланс».

«Севилья»

Испанцы идут на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе два очка. Команда не выиграла ни одного матча в ЛЧ, только дважды сыграла вничью и в одной встрече проиграла. «Севилья» забила четыре гола и пропустила пять мячей. Испанцы отстают от второго места на три балла, а от лидера на четыре очка.

Факты о личных встречах

Команды только пять раз играли друг с другом, «Арсенал» выигрывал три раза, а «Севилья» побеждала в двух встречах.

Прогноз на матч «Арсенал» – «Севилья»

«Арсенал» довольно неплохо выступает в нынешнем сезоне. Команда уверенно выступает в АПЛ, а также стабильно выступает в Лиге чемпионов. Предположим, что лондонцы и выиграют этот матч. Наш прогноз – победа «Арсенала» (1.33), Тотал больше 2.5 (1.54).