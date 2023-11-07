Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • «Арсенал» – «Севилья»: прогноз на матч 4 тура Лиги чемпионов, 8 ноября

    «Арсенал» – «Севилья»: прогноз на матч 4 тура Лиги чемпионов, 8 ноября

    В среду, 8 ноября, «Арсенал» и «Севилья» сыграют друг с другом в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов (Квартет B) .Встреча начнется в 23:00 по московскому времени. Встречу проведут в Лондоне, на стадионе «Эмирейтс».

    «Арсенал»

    Команда идет на первом месте в группе, имея в своем активе шесть очков. «Арсенал» выиграл две встречи и в одном матче проиграл. Лондонцы забили семь голов, но при этом пропустили три мяча. Когда на один балл обгоняет идущий вторым «Ланс».

    «Севилья»

    Испанцы идут на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе два очка. Команда не выиграла ни одного матча в ЛЧ, только дважды сыграла вничью и в одной встрече проиграла. «Севилья» забила четыре гола и пропустила пять мячей. Испанцы отстают от второго места на три балла, а от лидера на четыре очка.

    Факты о личных встречах

    Команды только пять раз играли друг с другом, «Арсенал» выигрывал три раза, а «Севилья» побеждала в двух встречах.

    Прогноз на матч «Арсенал» – «Севилья»

    «Арсенал» довольно неплохо выступает в нынешнем сезоне. Команда уверенно выступает в АПЛ, а также стабильно выступает в Лиге чемпионов. Предположим, что лондонцы и выиграют этот матч. Наш прогноз – победа «Арсенала» (1.33), Тотал больше 2.5 (1.54).

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.11.2023 05:52
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+