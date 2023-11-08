«Матч ТВ» раскритиковали за непоказ матча «Шахтер» – «Барселона»

Рабиновича выслать в Какляндию.
Журналист и писатель Игорь Рабинер недоволен, что в России не показали матч Лиги чемпионов «Шахтер» – «Барселона» (1:0).
- Остальные матчи игрового дня были освещены «Матч ТВ».
- Игра прошла в Гамбурге.
- Гол забил Даниил Сикан.
«Шахтер» сенсационно выиграл и сравнялся с «Порту». Жаль, на каналах «Матча» этот матч найти было невозможно. И ведь каналов-то этих сколько! Ну, на главном «Матч ТВ» – Дортмунд с «Ньюкаслом», ок. Но «Матч Премьер», «Матч Футбол 1,2,3»... «Матч Страна», «Матч Арена», еще сто разных «Матчей»... И всего два матча в первом слоте... Ой! Нигде нету!
А ведь все только потому, что на трибунах «не те» баннеры могут мелькнуть, Господи
И разве кто-нибудь этому удивлен?» – написал Рабинер.
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