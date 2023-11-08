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    • «Матч ТВ» раскритиковали за непоказ матча «Шахтер» – «Барселона»

    «Матч ТВ» раскритиковали за непоказ матча «Шахтер» – «Барселона»

    Журналист и писатель Игорь Рабинер недоволен, что в России не показали матч Лиги чемпионов «Шахтер»«Барселона» (1:0).

    • Остальные матчи игрового дня были освещены «Матч ТВ».
    • Игра прошла в Гамбурге.
    • Гол забил Даниил Сикан.

    «Шахтер» сенсационно выиграл и сравнялся с «Порту». Жаль, на каналах «Матча» этот матч найти было невозможно. И ведь каналов-то этих сколько! Ну, на главном «Матч ТВ» – Дортмунд с «Ньюкаслом», ок. Но «Матч Премьер», «Матч Футбол 1,2,3»... «Матч Страна», «Матч Арена», еще сто разных «Матчей»... И всего два матча в первом слоте... Ой! Нигде нету!

    А ведь все только потому, что на трибунах «не те» баннеры могут мелькнуть, Господи

    И разве кто-нибудь этому удивлен?» – написал Рабинер.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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    08.11.2023 08:38
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2470

      Fialet 8 ноября, 13:31

      Рабиновича выслать в Какляндию.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17248

      Алексей З 8 ноября, 12:59

      Матч -ТВ федеральный канал , то есть как и всё ТВ политизирован.
      Как можно показывать украинский клуб да ещё с таким провокационным названием Шахтёр ( Донецк ) ? Присоединяли-присоединяли и на тебе...никто на это не пойдёт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      bulls27 8 ноября, 12:25

      Позорище - действительно не показать матч Шахтёр- Барселона . Мы отказываемся от подписки на НТВ+ . С ума уже сошли . Чокнытые сидят ...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +31807

      JTherry 8 ноября, 10:36

      "все только потому, что на трибунах «не те» баннеры могут мелькнуть..."
      ...неужели про Израиль чёнить не то на баннерах увидим, Игорь Яковлевич..?)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +11926

      alp 8 ноября, 10:36

      кому надо, тот найдет как посмотреть.. мне шахтер в европе будет интересен, когда будет в рпл играть

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54

      bulls27 > alp 8 ноября, 12:26

      Ну и где ты смотрел , нигде не было ,сказочник .

      0
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      ...
      Рейтинг: +11926

      alp > bulls27 8 ноября, 16:58

      Игорян, ты?

      0
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      Рейтинг: +6590

      AtticusFinch 8 ноября, 09:44

      Тина Канделаки! Скажите ей спасибо и ей подобным

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2746

      моэм 8 ноября, 09:34

      ИНОАГЕНТ и ПРЕДАТЕЛЬ .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10444

      САДЫЧОК > моэм 8 ноября, 09:51

      Перестань кликать иностранной клавиатурой предатель!

      2
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