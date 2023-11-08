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  • «Матч ТВ» раскритиковали за непоказ матча «Шахтер» – «Барселона»

«Матч ТВ» раскритиковали за непоказ матча «Шахтер» – «Барселона»

8 ноября 2023, 08:38
9

Журналист и писатель Игорь Рабинер недоволен, что в России не показали матч Лиги чемпионов «Шахтер»«Барселона» (1:0).

  • Остальные матчи игрового дня были освещены «Матч ТВ».
  • Игра прошла в Гамбурге.
  • Гол забил Даниил Сикан.

«Шахтер» сенсационно выиграл и сравнялся с «Порту». Жаль, на каналах «Матча» этот матч найти было невозможно. И ведь каналов-то этих сколько! Ну, на главном «Матч ТВ» – Дортмунд с «Ньюкаслом», ок. Но «Матч Премьер», «Матч Футбол 1,2,3»... «Матч Страна», «Матч Арена», еще сто разных «Матчей»... И всего два матча в первом слоте... Ой! Нигде нету!

А ведь все только потому, что на трибунах «не те» баннеры могут мелькнуть, Господи

И разве кто-нибудь этому удивлен?» – написал Рабинер.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Лига чемпионов Украина. Премьер-лига Барселона Шахтер
Комментарии (9)
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моэм
1699425281
ИНОАГЕНТ и ПРЕДАТЕЛЬ .
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ArReal
1699425855
Тина Канделаки! Скажите ей спасибо и ей подобным
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alp
1699429001
кому надо, тот найдет как посмотреть.. мне шахтер в европе будет интересен, когда будет в рпл играть
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JTherry
1699429013
"все только потому, что на трибунах «не те» баннеры могут мелькнуть..." ...неужели про Израиль чёнить не то на баннерах увидим, Игорь Яковлевич..?)
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bulls27
1699435535
Позорище - действительно не показать матч Шахтёр- Барселона . Мы отказываемся от подписки на НТВ+ . С ума уже сошли . Чокнытые сидят ...
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Fialet
1699439499
Рабиновича выслать в Какляндию.
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