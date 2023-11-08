Тренер «Шахтера» прокомментировал победу над «Барселоной»

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич отреагировал на победу над «Барселоной» (1:0) в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Прежде всего, я хотел бы поздравить своих игроков. Они проделали отличную работу. Как я говорил, атаковать можно только в том случае, если умеешь защищаться. Всe начинается с обороны.

Мы любим атаковать, и сегодня у нас было несколько хороших моментов, но на первом месте всe же организация игры. Если вы легко пропускаете на этом уровне, вероятность вашей победы невелика. Мы работали над этим, игроки отреагировали фантастически, я очень этим доволен.

Команда здорово сыграла во всех аспектах. Игроки не выключались ни на секунду. Именно это я и хотел увидеть: смелость и хорошую игру как с мячом, так и без него», – сказал Пушич.