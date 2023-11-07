В «Сочи» ответили на претензии «Динамо» к судейству

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на резонансное заявление члена совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина.

По мнению Гафина, арбитр Владислав Безбородов подсуживал сочинцам в матче 14-го тура РПЛ.

Команды сыграли вничью со счетом 3:3.

После 1-го тайма динамовцы вели 3:1.

Судья назначил спорный пенальти в пользу «Сочи», который впоследствии не был реализован.

«Это эмоции. Я считаю, что «Сочи» по последним играм ситуация идет к лучшему. Сказали так. Да, естественно, мы хотим уйти с последнего места, поэтому меняемся.

Будет ли клуб подавать запрос в ЭСК? Сегодня будем решать, как посмотрим все моменты», – сказал Рубашко.