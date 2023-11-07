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    В «Сочи» ответили на претензии «Динамо» к судейству

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на резонансное заявление члена совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина.

    «Это эмоции. Я считаю, что «Сочи» по последним играм ситуация идет к лучшему. Сказали так. Да, естественно, мы хотим уйти с последнего места, поэтому меняемся.

    Будет ли клуб подавать запрос в ЭСК? Сегодня будем решать, как посмотрим все моменты», – сказал Рубашко.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.11.2023 11:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17247

      Алексей З 7 ноября, 15:52

      Рубашко , вот и занимайтесь проблемами клуба, судейство в ЭСК оценят, это не ваша компетенция.

      0
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      Рейтинг: +6196

      Павелий 7 ноября, 14:53

      Я уже с год назад писал, а теперь повторюсь. Алексей Миллер: "Свой Рубашко ближе к телу!"

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      Рейтинг: +3796

      CSKA57 7 ноября, 13:27

      Судья ошибался и в ту, и в другую сторону...

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      Рейтинг: +336

      ЗаЖиМ 7 ноября, 13:02

      Милицейские нытики!)

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      Рейтинг: +7449

      sochi-2013 > ЗаЖиМ 7 ноября, 18:47

      Смешно!

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