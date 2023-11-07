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В «Сочи» ответили на претензии «Динамо» к судейству

7 ноября 2023, 11:55
4

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на резонансное заявление члена совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина.

«Это эмоции. Я считаю, что «Сочи» по последним играм ситуация идет к лучшему. Сказали так. Да, естественно, мы хотим уйти с последнего места, поэтому меняемся.

Будет ли клуб подавать запрос в ЭСК? Сегодня будем решать, как посмотрим все моменты», – сказал Рубашко.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Сочи
Комментарии (4)
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ЗаЖиМ
1699351361
Милицейские нытики!)
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CSKA57
1699352840
Судья ошибался и в ту, и в другую сторону...
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Павелий
1699358009
Я уже с год назад писал, а теперь повторюсь. Алексей Миллер: "Свой Рубашко ближе к телу!"
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