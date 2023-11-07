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    • «Динамо» открыто обвинило Безбородова в предвзятом судействе в пользу «Сочи»

    «Динамо» открыто обвинило Безбородова в предвзятом судействе в пользу «Сочи»

    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин убежден, что Владислав Безбородов подсуживал «Сочи» в матче 14-го тура РПЛ.

    • Команды сыграли вничью со счетом 3:3.
    • После 1-го тайма динамовцы вели 3:1.
    • Арбитр назначил спорный пенальти в пользу «Сочи», который впоследствии не был реализован.

    «Не могу не сказать о том, что то судейство, которое Безбородов продемонстрировал, очевидно, было направлено на то, чтобы помочь «Сочи» уйти с последнего места.

    Пенальти, трактовка одинаковых эпизодов в пользу «Сочи». Это не оправдание за потерянные очки, но это то, что мы видим.

    Даже показанная на последних минутах красная карточка [игроку «Сочи» Марсело Алвесу] для людей, которые понимают, что происходит на поле, не изменит ощущение от этого домашнего судейства», – сказал Гафин.

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    Источник: ТАСС

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    07.11.2023 00:48
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    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +709

      Alemann 8 ноября, 08:16

      Конечно это оправдание за потерянные очки. Как еще могут оправдываться мусора, что не смогли победить аутсайдера?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103008

      zigbert 7 ноября, 15:02

      Может быть и хорошо что Сочи этот пенальти не реализовал.
      Такие пенальти только портят игру.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      яцык 7 ноября, 10:35

      Безбородый конечно дал левый пеналь но и сами косячили особенно левый фланг обороны проходной двор

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31806

      JTherry 7 ноября, 09:48

      беспородный страх потерял, зная, что за его спиной Алёшина "братва", отмажут, отстирают и "снова в бой, покой нам только снится", будет судить по приказу из Лахта-центра...) ведь его назначают только на те матчи, где надо "засудить" нужную команду в РПЛ... и никакое МВД не поможет: будет судить, пусть всем будет не "вкусно и точка"..!)))

      8
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      ...
      Рейтинг: +639

      Цугундeр > JTherry 7 ноября, 11:32

      Тебе , видимо , газ не провели. Сидишь , примус починяешь и гундосишь.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > Цугундeр 7 ноября, 11:36

      Мне тоже газ не провели, второй год мурыжат, а про газификацию отчитались и отрапортовали ( 50 км от Москвы ) !!! ГАЗПРЕМ - компания проходимцев !!! (((

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +639

      Цугундeр > VVM1964 7 ноября, 11:50

      Так у вас же у обоих золотая карта москвича и пенсионное с золотым обрезом. Не катит ?)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > Цугундeр 7 ноября, 11:56

      "Обрезы" нынче не в чести ... - лучше это не афишировать. Впрочем я к этому не имею отношения ... )

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1951

      rac531 > JTherry 7 ноября, 12:49

      Все так, но причем здесь МВД?)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1951

      rac531 > VVM1964 7 ноября, 12:50

      Скорее государственных ворюг с законом, который они сами написали)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31806

      JTherry > rac531 7 ноября, 14:57

      МВД при том, что днище входит в структуру этой организации, как спортобщество...)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5406

      Ziklop 7 ноября, 09:38

      когда он судит не в их пользу костоломов возмущает это? привыкли что свистки им помогают!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17246

      Алексей З > Ziklop 7 ноября, 10:03

      У вас что территориальное братство, готовы любой беспредел земляка оправдывать ? Динамо прямой конкурент Спартака, но любой зрячий видит , что пенальти и рядом не было. Вы или бессовестные или продажные до мозга костей.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > Алексей З 7 ноября, 11:39

      Он здесь такой не один - именно что "газовое братство", а вернее "братва" !!! (((

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +639

      Цугундeр > VVM1964 7 ноября, 11:56

      Промолчу про вашу "братву" , а вернее "шоблу". Присутствующих не касается , исключительно тех , кто только три буквы в кроссворде угадывает.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > Цугундeр 7 ноября, 11:59

      Ну мы то - интеллектуалы ))), отойдем в сторонку, а то заляпают еще ... )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5406

      Ziklop > Алексей З 7 ноября, 22:45

      странная у вас секта? Безбородова никогда не оправдывал, он судит всегда предвзято, но душит команду грамотно, сильно не придерёшься.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17246

      Алексей З > Ziklop 7 ноября, 22:51

      Ну как не придерёшься, то в Грозном 6 пенальти поставит , то здесь из ничего выдумал. В "нормальном футбольном обществе" давно бы на пенсию улетел , а тут главное в "правильном "городе родиться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +263

      Купа Купыч 7 ноября, 09:25

      Так его для этого и назначили судить этот матч.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1892

      gor77 7 ноября, 08:56

      Капец!)))))))))) Судьи везде всем мешают играть.))))))))))))))))))))))))))))))
      Может надо ввести систему штрафов как в КХЛ?)))))))))))))))))))))))))))
      Главный тренер санкт‑петербургского СКА Роман Ротенберг дисквалифицирован на один матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ за публичные высказывания в отношении работы арбитров, сообщает пресс‑служба лиги.
      Как отмечается, Ротенберг совершил повторное нарушение спортивного регламента КХЛ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      Алексей З 7 ноября, 08:24

      Пенальти это нечто.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -75

      Скай 7 ноября, 08:00

      фарм-клуп бЗдянита не должен вылететь из РПЛ. Задача проста для судеек. Милерок с дюковым за этим присматривают.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +15078

      Skull_Boy 7 ноября, 07:10

      Спасать надо фарм спасать

      3
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      Рейтинг: +1797

      Айболид > Skull_Boy 7 ноября, 08:45

      Фарм судья в воскресенье спасал , в матче с "гудками" .

      3
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