«Динамо» открыто обвинило Безбородова в предвзятом судействе в пользу «Сочи»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин убежден, что Владислав Безбородов подсуживал «Сочи» в матче 14-го тура РПЛ.

Команды сыграли вничью со счетом 3:3.

После 1-го тайма динамовцы вели 3:1.

Арбитр назначил спорный пенальти в пользу «Сочи», который впоследствии не был реализован.

«Не могу не сказать о том, что то судейство, которое Безбородов продемонстрировал, очевидно, было направлено на то, чтобы помочь «Сочи» уйти с последнего места.

Пенальти, трактовка одинаковых эпизодов в пользу «Сочи». Это не оправдание за потерянные очки, но это то, что мы видим.

Даже показанная на последних минутах красная карточка [игроку «Сочи» Марсело Алвесу] для людей, которые понимают, что происходит на поле, не изменит ощущение от этого домашнего судейства», – сказал Гафин.