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  • «Динамо» открыто обвинило Безбородова в предвзятом судействе в пользу «Сочи»

«Динамо» открыто обвинило Безбородова в предвзятом судействе в пользу «Сочи»

7 ноября 2023, 00:48
18

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин убежден, что Владислав Безбородов подсуживал «Сочи» в матче 14-го тура РПЛ.

  • Команды сыграли вничью со счетом 3:3.
  • После 1-го тайма динамовцы вели 3:1.
  • Арбитр назначил спорный пенальти в пользу «Сочи», который впоследствии не был реализован.

«Не могу не сказать о том, что то судейство, которое Безбородов продемонстрировал, очевидно, было направлено на то, чтобы помочь «Сочи» уйти с последнего места.

Пенальти, трактовка одинаковых эпизодов в пользу «Сочи». Это не оправдание за потерянные очки, но это то, что мы видим.

Даже показанная на последних минутах красная карточка [игроку «Сочи» Марсело Алвесу] для людей, которые понимают, что происходит на поле, не изменит ощущение от этого домашнего судейства», – сказал Гафин.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Динамо Сочи Безбородов Владислав
Комментарии (18)
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neim
1699318879
Господин Гафин, а к тренеру своему присмотреться не желаете ? Команда в хлам разобрана, в обороне и середине поля бардак, хуже чем в Сочи !
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Bozigit
1699328711
Согласен. Такие спорные пенальти, должны смотреть в VAR. А здесь даже этого не было. Видимо на VAR вчера был Ротенберг)
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Skull_Boy
1699330224
Спасать надо фарм спасать
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gor77
1699336598
Капец!)))))))))) Судьи везде всем мешают играть.)))))))))))))))))))))))))))))) Может надо ввести систему штрафов как в КХЛ?))))))))))))))))))))))))))) Главный тренер санкт‑петербургского СКА Роман Ротенберг дисквалифицирован на один матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ за публичные высказывания в отношении работы арбитров, сообщает пресс‑служба лиги. Как отмечается, Ротенберг совершил повторное нарушение спортивного регламента КХЛ.
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Купа Купыч
1699338332
Так его для этого и назначили судить этот матч.
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Ziklop
1699339129
когда он судит не в их пользу костоломов возмущает это? привыкли что свистки им помогают!
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JTherry
1699339710
беспородный страх потерял, зная, что за его спиной Алёшина "братва", отмажут, отстирают и "снова в бой, покой нам только снится", будет судить по приказу из Лахта-центра...) ведь его назначают только на те матчи, где надо "засудить" нужную команду в РПЛ... и никакое МВД не поможет: будет судить, пусть всем будет не "вкусно и точка"..!)))
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яцык
1699342509
Безбородый конечно дал левый пеналь но и сами косячили особенно левый фланг обороны проходной двор
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zigbert
1699358533
Может быть и хорошо что Сочи этот пенальти не реализовал. Такие пенальти только портят игру.
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Alemann
1699420583
Конечно это оправдание за потерянные очки. Как еще могут оправдываться мусора, что не смогли победить аутсайдера?
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