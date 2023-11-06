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    • РПЛ. «Динамо» упустило победу над «Сочи» (3:3), ведя в два мяча к перерыву

    РПЛ. «Динамо» упустило победу над «Сочи» (3:3), ведя в два мяча к перерыву

    «Динамо» сыграло вничью с «Сочи» в гостевом матче 14-го тура РПЛ.

    Москвичи пропустили первыми, но забили трижды еще до перерыва. Тем не менее, во втором тайме команда Марцела Лички упустила добытое преимущество.

    За «Сочи» забили Никита Бурмистров, Лука Джорджевич и Ваня Дркушич. Несмотря на набранное очко, сочинцы остались на последнем месте в чемпионате.

    В составе «Динамо» отличились Луис Чавес, Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев. Динамовцы опередили «Спартак» и «Локомотив», поднявшись на пятую строчку.

    Россия. РПЛ. 14-й тур

    Сочи – Динамо (Москва) – 3:3 (1:3) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Бурмистров, 24; 1:1 – Чавес, 26; 1:2 – Тюкавин, 42; 1:3 – Гладышев, 44; 2:3 – Джорджевич, 63; 3:3 – Дркушич, 73.

    Нереализованный пенальти: Джорджевич, 38 – нет.

    Удаление: Алвес, 90+5 – нет.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.11.2023 21:33
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +7449

      sochi-2013 7 ноября, 18:57

      Где презентованный Алехандро Кабесу? Уж точно не хуже Мелкадзе будет. В сборную Эквадора абы кого не возьмут.

      0
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      Рейтинг: +19568

      paracetamol 7 ноября, 10:49

      Позор ментам, играют с Личкой как Оренбург!

      0
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      Рейтинг: +5983

      neim 7 ноября, 04:27

      Динамовскому руководству надо срочно разбираться с тем, кто второй раз подряд не может "угадать" с выбором тренера и делать выводы.
      Да чем быстрей, тем лучше.
      Вон и чабан на горизонте маячит уже месяца три наверное, все ждёт не дождется, кто его быстрее пригласит, Динамо или Спартак ))).

      0
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      Рейтинг: +20550

      ilichkadr > neim 7 ноября, 18:10

      Чабан засветился с шарфом Локо. Как бы не в дрезину дорожку протаптывает.

      0
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      Рейтинг: +6595

      ySS 6 ноября, 23:23

      Живая получилась игра. Курортников кто-то подстегнул и они бились.
      Непонятный пенальти ничего не решил.
      Гладышев зачетно исполнил.

      2
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      Рейтинг: +5983

      neim > ySS 7 ноября, 23:54

      А физрук берет и зачетно его меняет. Я и здесь не вижу "шедевра" тренерской мысли Лиски.

      0
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      Рейтинг: +24

      wlad wm--google 6 ноября, 22:41

      Классический дог, еще и в лайфе на КК запили на 90 минуте)))

      1
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      Рейтинг: +11826

      knikos 6 ноября, 22:00

      Сочам нужны напы , без них - хана ! Мелкадзе - вообще отстой .

      1
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      Рейтинг: +7449

      sochi-2013 > knikos 7 ноября, 12:37

      Сочи не склоняется, а Мелкадзе не отстой, а саботажник (хотя второе первое не отменяет). В штрафной соперника, когда эпизод еще не закончился, поворачивается спиной к мячу, в отбор не идет, пас не отдает......
      Если он обижен на тренера, почему подставляет команду?????

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      Рейтинг: +2686

      Suvorov71 6 ноября, 22:00

      Не понимаю, ведь есть в Сочи стадион и не плохой, его отремонтировать и команда будет играть в Сочи, а не в Адлере, или я не прав, но по мне так лучше

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      Рейтинг: +7449

      sochi-2013 > Suvorov71 7 ноября, 12:39

      На этом стадионе, Жемчужина биток собирала!
      Только команда под Фишт была создана. Не стадион под команду, а наоборот!

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      Рейтинг: +2686

      Suvorov71 > sochi-2013 7 ноября, 15:24

      И что, все из больших Сочи бывают на Фишт

      0
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      Рейтинг: +7449

      sochi-2013 > Suvorov71 7 ноября, 18:50

      Туда из Абхазии ближе. Посмотри на трибуны и увидишь ответ.
      ( А вот Фишт склоняется.)) )

      0
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      Рейтинг: +2686

      Suvorov71 > sochi-2013 7 ноября, 19:04

      СПАСИБО

      1
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 6 ноября, 21:54

      Хорошая игра была, обоюдоострая,моментов много создали и счёт по игре в принципе..не смогли динамики дожать..не получилось

      2
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      Рейтинг: +17246

      Алексей З 6 ноября, 21:48

      Бесшабашный футбол.
      Многие выгоняют Абаскаля , а вам не кажется что приглашение Лички в Динамо такая же ошибка. Кругом бардак и только на мастерстве игроков как-то держатся.

      0
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      Рейтинг: +20550

      ilichkadr 6 ноября, 21:44

      Кто бы сомневался, что Динамо не выиграет. С приходом Лички в игре Динамо сплошная обезличка. Динамо сегодня отскочило, не попади Крамарич в крестовину.

      4
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      Рейтинг: +3077

      ScarlettOgusania > ilichkadr 7 ноября, 00:14

      а если бы ещё и Джорджевич не маялся хернёй, а бил нормально пенальти, хоть и "левый" типично беспородный, то и выиграть могли бы колизейщики у днища) пожалел их Точилин!

      2
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