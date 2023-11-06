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  • РПЛ. «Динамо» упустило победу над «Сочи» (3:3), ведя в два мяча к перерыву

РПЛ. «Динамо» упустило победу над «Сочи» (3:3), ведя в два мяча к перерыву

6 ноября 2023, 21:33
18

«Динамо» сыграло вничью с «Сочи» в гостевом матче 14-го тура РПЛ.

Москвичи пропустили первыми, но забили трижды еще до перерыва. Тем не менее, во втором тайме команда Марцела Лички упустила добытое преимущество.

За «Сочи» забили Никита Бурмистров, Лука Джорджевич и Ваня Дркушич. Несмотря на набранное очко, сочинцы остались на последнем месте в чемпионате.

В составе «Динамо» отличились Луис Чавес, Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев. Динамовцы опередили «Спартак» и «Локомотив», поднявшись на пятую строчку.

Россия. РПЛ. 14-й тур

Сочи – Динамо (Москва) – 3:3 (1:3) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Бурмистров, 24; 1:1 – Чавес, 26; 1:2 – Тюкавин, 42; 1:3 – Гладышев, 44; 2:3 – Джорджевич, 63; 3:3 – Дркушич, 73.

Нереализованный пенальти: Джорджевич, 38 – нет.

Удаление: Алвес, 90+5 – нет.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Сочи
Комментарии (18)
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sochi-2013
1699295841
Сочи с 64-ой минуты играл в 9 полевых. Мелкадзе игру только обозначал. Гнать надо! Игра понравилась. Точилин стал похож на тренера.
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VVM1964
1699295917
Матч не видел, но судя по событиям и текстовой трансляции ( а там почти весь текст выделен) , игра удалась !!! Ну и результатом я доволен !!! ( хоть и не люблю Сочи )
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Вомбат
1699296045
Это была захватывающая игра двух дворовых команд при чудовищном судействе. Чудовищное - мягко сказано, я просто не люблю выражаться, особенно письменно.
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2easy
1699296078
Безбородов с командой ВАР такие чмошники, пипец... Поставил левый пеналь, за-то увидели, что нарушение было не в штрафной. Просто убогие
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Дубина
1699296265
Газпрому так нужно было!! Стыдно за аль - бзянить((!!
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ilichkadr
1699296294
Кто бы сомневался, что Динамо не выиграет. С приходом Лички в игре Динамо сплошная обезличка. Динамо сегодня отскочило, не попади Крамарич в крестовину.
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knikos
1699297233
Сочам нужны напы , без них - хана ! Мелкадзе - вообще отстой .
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wlad wm--google
1699299675
Классический дог, еще и в лайфе на КК запили на 90 минуте)))
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ySS
1699302231
Живая получилась игра. Курортников кто-то подстегнул и они бились. Непонятный пенальти ничего не решил. Гладышев зачетно исполнил.
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sochi-2013
1699372661
Где презентованный Алехандро Кабесу? Уж точно не хуже Мелкадзе будет. В сборную Эквадора абы кого не возьмут.
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