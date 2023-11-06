РПЛ. «Динамо» упустило победу над «Сочи» (3:3), ведя в два мяча к перерыву

«Динамо» сыграло вничью с «Сочи» в гостевом матче 14-го тура РПЛ.

Москвичи пропустили первыми, но забили трижды еще до перерыва. Тем не менее, во втором тайме команда Марцела Лички упустила добытое преимущество.

За «Сочи» забили Никита Бурмистров, Лука Джорджевич и Ваня Дркушич. Несмотря на набранное очко, сочинцы остались на последнем месте в чемпионате.

В составе «Динамо» отличились Луис Чавес, Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев. Динамовцы опередили «Спартак» и «Локомотив», поднявшись на пятую строчку.

Россия. РПЛ. 14-й тур

Сочи – Динамо (Москва) – 3:3 (1:3) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Бурмистров, 24; 1:1 – Чавес, 26; 1:2 – Тюкавин, 42; 1:3 – Гладышев, 44; 2:3 – Джорджевич, 63; 3:3 – Дркушич, 73.

Нереализованный пенальти: Джорджевич, 38 – нет.

Удаление: Алвес, 90+5 – нет.

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