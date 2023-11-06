Личка прокомментировал упущенную победу «Динамо» над «Сочи»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги матча 14-го тура РПЛ против «Сочи».

Команды сыграли вничью со счетом 3:3.

После 1-го тайма динамовцы вели 3:1.

«Быстро забили первый гол, потом Лещук отразил пенальти, потом сделали разницу в два гола, но, к сожалению, во втором тайме произошла копия игры с «Крыльями Советов» (2‑й тур, 3:3).

Могли забить четвертый гол, но не получилось. Думали, мы уже выиграли, ничего не может случиться. Когда соперник забил второй гол, мы психологически пошли вниз.

«Сочи» забил только три гола – это хорошо, потому что игра могла закончиться победой хозяев.

Я был очень зол, потому что если мы хотим играть впереди… Сезон может закончиться, как и год назад. Команда не выдерживает критические моменты в игре.

Да, я разочарован результатом, потом что ты можешь спокойно выйти на 4:1 и доиграть через контроль мяча на половине соперника, но мы не показали характер.

«Сочи» последние два матча играл очень хорошо. Думаю, что команда будет добавлять. Сегодня наша игра имела хорошие параметры, но с момента 3:2 команда начала трястись. Да, футболисты стараются, но еще нет готовности», – сказал Личка.