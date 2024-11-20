Степашин назвал задачу Лички на сезон

Председатель консультативного совета «Динамо» Сергей Степашин высказался о задаче клуба на текущий сезон.

«Личка обязан сделать так, чтобы «Динамо» в этом сезоне заняло место не ниже третьего. Я нечасто, но бываю в команде, в том числе в раздевалке, и знаю, как Марцел разговаривает с футболистами. Он может их выслушать, но может и спросить. Личка сам был неплохим футболистом и знает, что такое футбол не понаслышке», – сказал Степашин.

«Динамо» занимает 4-е место в РПЛ с 30 очками после первого круга. Команда отстает на 4 балла от «Локомотива», идущего 3-м.

В прошлом сезоне «Динамо» упустило первое место в последнем туре, проиграв «Краснодару».

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