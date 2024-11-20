Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Степашин назвал задачу Лички на сезон

    Председатель консультативного совета «Динамо» Сергей Степашин высказался о задаче клуба на текущий сезон.

    «Личка обязан сделать так, чтобы «Динамо» в этом сезоне заняло место не ниже третьего. Я нечасто, но бываю в команде, в том числе в раздевалке, и знаю, как Марцел разговаривает с футболистами. Он может их выслушать, но может и спросить. Личка сам был неплохим футболистом и знает, что такое футбол не понаслышке», – сказал Степашин.

    • «Динамо» занимает 4-е место в РПЛ с 30 очками после первого круга. Команда отстает на 4 балла от «Локомотива», идущего 3-м.
    • В прошлом сезоне «Динамо» упустило первое место в последнем туре, проиграв «Краснодару».

    Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE

    Новости по теме
    Вратарь «Динамо» навестил в больнице игрока «Амкала», которому сломал две кости
    Определился победитель в гонке за защитника «Рубина» Рожкова 1
    Мостовой рассказал о своем желании тренировать: «Мне уже не 30 лет, время уходит, даже летит» 6
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.11.2024 10:05
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    andr45
    1732088592
    Мечты, мечты, Где ваша сладость? Где ты, где ты, Ночная радость? Еще полна Душа желанья И ловит сна Воспоминанья.
    Ответить
    Cleaner
    1732089828
    А как же ДИНАМО ЧЕМПИОН? Ну РЖУ ни могу!!!...)))
    Ответить
    Интерес
    1732099633
    Усё,шефффф,приехали! Ну да,после прошлогоднего фиаско,когда всё в их руках было,без соломки-никак.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 