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    • «Давно не видел такого безобразного решения»: Лапочкин – о пенальти «Сочи» в игре с «Динамо»

    «Давно не видел такого безобразного решения»: Лапочкин – о пенальти «Сочи» в игре с «Динамо»

    Бывший судья РПЛ Сергей Лапочкин подверг сомнению правильность назначения пенальти в матче «Сочи» – «Динамо».

    • Владислав Безбородов поставил 11-метровый в ворота динамовцев.
    • Пенальти был назначен после контракта Эли Дасы и Луки Джорджевича.
    • Черногорец пробил сам – его удар парировал Игорь Лещук.

    «Давно такого не видел. Безобразное решение. Также оно было с огромной паузой.

    Сначала показалось, что, может, было касание рукой лица, потом видим небольшой контакт в ступнях, но нападающий смотрит на мяч, поэтому если происходит минимальный контакт, то, конечно, это не нарушение.

    Мы видим, с чудовищной паузой Безбородов назначает этот пенальти. Не знаю, какие мысли у него были, но бог с ним, что‑то увидел. Но как VAR этот пенальти подтвердил?

    Я в ступоре, потому что, мне кажется, в чемпионате России никто не хочет видеть такие 11‑метровые удары. Считаю, это очень плохое решение всей судейской бригады», – сказал Лапочкин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.11.2023 21:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +64

      Бобссон 7 ноября, 08:33

      К Безбородову куча вопросов. Например, в компенсированное ко второму тайму время защитник Динамо в своей штрафной толкает явно в спину игрока Сочи. Безбородов в. метре. Опять же в компенсированное время явный срыв атаки Сочи,игрок Динамо хватает руками игрока Сочи. Опять свисток молчит.

      0
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      Рейтинг: -75

      Скай 7 ноября, 08:05

      ранее такое мог позволить токмо сам лапочкин.

      0
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      Рейтинг: +22429

      Cleaner 6 ноября, 23:02

      Безбородов будто с бодуна бегал. Судил непонятно. Очевидные фолы не замечал, а несуществующие придумывал. При этом косячил в обе стороны совершенно непредвзято...

      2
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      Рейтинг: +213

      яцык 6 ноября, 22:39

      Ох и безбородый

      0
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