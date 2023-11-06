«Давно не видел такого безобразного решения»: Лапочкин – о пенальти «Сочи» в игре с «Динамо»

Бывший судья РПЛ Сергей Лапочкин подверг сомнению правильность назначения пенальти в матче «Сочи» – «Динамо».
- Владислав Безбородов поставил 11-метровый в ворота динамовцев.
- Пенальти был назначен после контракта Эли Дасы и Луки Джорджевича.
- Черногорец пробил сам – его удар парировал Игорь Лещук.
«Давно такого не видел. Безобразное решение. Также оно было с огромной паузой.
Сначала показалось, что, может, было касание рукой лица, потом видим небольшой контакт в ступнях, но нападающий смотрит на мяч, поэтому если происходит минимальный контакт, то, конечно, это не нарушение.
Мы видим, с чудовищной паузой Безбородов назначает этот пенальти. Не знаю, какие мысли у него были, но бог с ним, что‑то увидел. Но как VAR этот пенальти подтвердил?
Я в ступоре, потому что, мне кажется, в чемпионате России никто не хочет видеть такие 11‑метровые удары. Считаю, это очень плохое решение всей судейской бригады», – сказал Лапочкин.
Источник: «Матч ТВ»