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  • Семин назвал россиянина, который может претендовать на «Золотой мяч»

Семин назвал россиянина, который может претендовать на «Золотой мяч»

3 ноября 2023, 20:18
5

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выделил соотечественника, способного претендовать на «Золотой мяч».

Александр Головин радует в этом сезоне. Его уровень понимания игры близок к лучшим европейским полузащитникам.

Саша с каждым годом прибавляет. Надеюсь, своего максимума он еще не достиг.

– Может ли Головин попасть в список претендентов на «Золотой мяч», как Хвича Кварацхелия?

Да, это вполне возможно. Но не надо забегать вперед. Хвича все-таки выиграл чемпионат вместе с «Наполи».

  • В текущем сезоне Лиги 1 Головин провел 9 матчей, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.
  • «Монако» занимает 3-е место в чемпионат Франции, набрав 20 очков в 10 матчах.
  • Следующий матч в турнире команда проведет 5 ноября против «Бреста».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Монако Головин Александр Семин Юрий
Комментарии (5)
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САДЫЧОК
1699038111
Зачем Семин такой бред несёт? Головин навешивает вникуда , водится на одном месте.
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Fialet
1699038950
Семэн совсем старый стал, пургу метёт.
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Axe111
1699073016
Ясно
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ZeBolotny
1699117614
Головин может оказаться в расширенном списке Топ - 100 например. И это тоже довольно круто! Но реально претендовать на Золотой мяч, даже после ухода Месси и Роналду,у него не получится.
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