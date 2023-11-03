Семин назвал россиянина, который может претендовать на «Золотой мяч»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выделил соотечественника, способного претендовать на «Золотой мяч».
– Александр Головин радует в этом сезоне. Его уровень понимания игры близок к лучшим европейским полузащитникам.
Саша с каждым годом прибавляет. Надеюсь, своего максимума он еще не достиг.
– Может ли Головин попасть в список претендентов на «Золотой мяч», как Хвича Кварацхелия?
– Да, это вполне возможно. Но не надо забегать вперед. Хвича все-таки выиграл чемпионат вместе с «Наполи».
- В текущем сезоне Лиги 1 Головин провел 9 матчей, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.
- «Монако» занимает 3-е место в чемпионат Франции, набрав 20 очков в 10 матчах.
- Следующий матч в турнире команда проведет 5 ноября против «Бреста».
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Источник: «РБ Спорт»