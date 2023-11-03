Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Семин назвал россиянина, который может претендовать на «Золотой мяч»

    Семин назвал россиянина, который может претендовать на «Золотой мяч»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выделил соотечественника, способного претендовать на «Золотой мяч».

    Александр Головин радует в этом сезоне. Его уровень понимания игры близок к лучшим европейским полузащитникам.

    Саша с каждым годом прибавляет. Надеюсь, своего максимума он еще не достиг.

    – Может ли Головин попасть в список претендентов на «Золотой мяч», как Хвича Кварацхелия?

    Да, это вполне возможно. Но не надо забегать вперед. Хвича все-таки выиграл чемпионат вместе с «Наполи».

    • В текущем сезоне Лиги 1 Головин провел 9 матчей, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.
    • «Монако» занимает 3-е место в чемпионат Франции, набрав 20 очков в 10 матчах.
    • Следующий матч в турнире команда проведет 5 ноября против «Бреста».

    Новый тур в РПЛ: ставьте на главные матчи с бонусом до 17000₽

    Новости по теме
    Ловчев: «Разговор о европейской мечте российских футболистов – просто миф, пустой звук» 14
    Вице-капитан сборной Кубы знает только одного российского футболиста 2
    Французский журналист назвал Головина одним из лучших игроков Лиги 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.11.2023 20:18
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24

      ZeBolotny 4 ноября, 20:06

      Головин может оказаться в расширенном списке Топ - 100 например. И это тоже довольно круто! Но реально претендовать на Золотой мяч, даже после ухода Месси и Роналду,у него не получится.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17243

      Алексей З 4 ноября, 08:08

      Не пойму , почему многие в пример ставят Хвичу ?
      Господа хорошие , он ГРУЗИН , не стоит к чужой славе примазываться.
      Головин и сейчас может оказаться в списке номинантов , если этот список расширить до 100, например.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3664

      Axe111 4 ноября, 07:43

      Ясно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2470

      Fialet 3 ноября, 22:15

      Семэн совсем старый стал, пургу метёт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10444

      САДЫЧОК 3 ноября, 22:01

      Зачем Семин такой бред несёт?
      Головин навешивает вникуда , водится на одном месте.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22429

      Cleaner 3 ноября, 21:00

      Шпалыч пошутил, а журналисты подхватили...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1483

      Дубина > Cleaner 3 ноября, 21:34

      А мы ПОРЖАЛИ!!!

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+