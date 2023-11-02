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    • Операцию Мухина могут перенести из Германии в другую страну

    Операцию Мухина могут перенести из Германии в другую страну

    Вадим Шпинев, агент полузащитника ЦСКА Максима Мухина, допустил, что игрока будут оперировать не в Германии.

    • У футболиста выявили разрыв крестообразной связки.
    • Он травмировался 22 октября.
    • У Мухина возникли проблемы с немецкой визой.
    • Ожидается, что операция пройдет в понедельник.

    «ЦСКА предпринимает все усилия для отправки футболиста в специализированное учреждение.

    Возможная операция не в Германии? Рассматриваются все варианты. ЦСКА находится под жесточайшими санкциями, есть определенные трудности, но клуб с ними справится.

    Сейчас Максим находится под постоянным наблюдением врачей и физиотерапевтов», – сказал агент.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.11.2023 21:17
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