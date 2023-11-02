Операцию Мухина могут перенести из Германии в другую страну

Вадим Шпинев, агент полузащитника ЦСКА Максима Мухина, допустил, что игрока будут оперировать не в Германии.

У футболиста выявили разрыв крестообразной связки.

Он травмировался 22 октября.

У Мухина возникли проблемы с немецкой визой.

Ожидается, что операция пройдет в понедельник.

«ЦСКА предпринимает все усилия для отправки футболиста в специализированное учреждение.

Возможная операция не в Германии? Рассматриваются все варианты. ЦСКА находится под жесточайшими санкциями, есть определенные трудности, но клуб с ними справится.

Сейчас Максим находится под постоянным наблюдением врачей и физиотерапевтов», – сказал агент.