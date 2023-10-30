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  • У Мухина возникли проблемы с визой в Германию: игроку требуется операция

У Мухина возникли проблемы с визой в Германию: игроку требуется операция

30 октября 2023, 10:18
4

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, что полузащитнику команды Максиму Мухину пока не выдали визу для перелета в Германию для проведения операции.

«В Германию он пока не едет. Ждем получения визы. По каким-то непонятным причинам произошла отсрочка в получении.

Как его травма повлияет на коллектив? Он наш коллега, наш футболист, не хочется терять на длительное время, календарь интенсивный, а людей у нас не так много. Спортсмена такая травма отбрасывает, как показывает практика, на продолжительное время», – сказал Федотов.

  • Мухин получил травму в гостевом матче 12-го тура РПЛ против казанского «Рубина» (0:0).
  • Игроку диагностировали разрыв передней крестообразной связки.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Федотов Владимир Мухин Максим
Комментарии (4)
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k611
1698654006
В России нет нормальной спортивной медицины? Вроде не в африканской Уганде живём.
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BRO_football
1698661459
Пусть в России делают! Очень жаль, что санкции не закрыли спортивную медицину для наших спортсменов заграницей! Надо бы это исправить. Вот тогда сразу бы научились!
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Skull_Boy
1698662989
Кто-то недавно в Думе пел про высокий класс медицины в стране, а на практике как всегда ничего нет и только распил
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prtcs
1698664045
Так у нас министр здравоохранения-гинеколог.
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