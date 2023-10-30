У Мухина возникли проблемы с визой в Германию: игроку требуется операция

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, что полузащитнику команды Максиму Мухину пока не выдали визу для перелета в Германию для проведения операции.

«В Германию он пока не едет. Ждем получения визы. По каким-то непонятным причинам произошла отсрочка в получении.

Как его травма повлияет на коллектив? Он наш коллега, наш футболист, не хочется терять на длительное время, календарь интенсивный, а людей у нас не так много. Спортсмена такая травма отбрасывает, как показывает практика, на продолжительное время», – сказал Федотов.