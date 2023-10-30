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    • У Мухина возникли проблемы с визой в Германию: игроку требуется операция

    У Мухина возникли проблемы с визой в Германию: игроку требуется операция

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, что полузащитнику команды Максиму Мухину пока не выдали визу для перелета в Германию для проведения операции.

    «В Германию он пока не едет. Ждем получения визы. По каким-то непонятным причинам произошла отсрочка в получении.

    Как его травма повлияет на коллектив? Он наш коллега, наш футболист, не хочется терять на длительное время, календарь интенсивный, а людей у нас не так много. Спортсмена такая травма отбрасывает, как показывает практика, на продолжительное время», – сказал Федотов.

    • Мухин получил травму в гостевом матче 12-го тура РПЛ против казанского «Рубина» (0:0).
    • Игроку диагностировали разрыв передней крестообразной связки.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 10:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2129

      prtcs 13 минут назад

      Так у нас министр здравоохранения-гинеколог.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15042

      Skull_Boy 31 минуту назад

      Кто-то недавно в Думе пел про высокий класс медицины в стране, а на практике как всегда ничего нет и только распил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12598

      BRO_football 56 минут назад

      Пусть в России делают! Очень жаль, что санкции не закрыли спортивную медицину для наших спортсменов заграницей! Надо бы это исправить.
      Вот тогда сразу бы научились!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1536

      k611 3 часа назад

      В России нет нормальной спортивной медицины? Вроде не в африканской Уганде живём.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3780

      FRZZ 3 часа назад

      А в Москве нет нормальных хирургов способных успешно оперировать крестов?

      1
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