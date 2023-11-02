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    В ЦСКА назвали дату операции Мухина

    Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, что полузащитник команды перенесет операцию по поводу разрыва передней крестообразной связки 6 ноября. Она пройдет в Германии.

    «Максим Мухин в субботу улетает на операцию. В понедельник она будет проведена, сразу сообщим о ее результатах. Я уверен, что все будет хорошо», – сообщил Безуглов.

    • 21 октября Мухин получил травму в гостевом матче 12-го тура РПЛ против казанского «Рубина» (0:0).
    • В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах в различных турнирах, в которых отметился двумя голами.

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    Источник: Телеграм-канал ПФК ЦСКА

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    02.11.2023 18:59
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