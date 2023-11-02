В ЦСКА назвали дату операции Мухина

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, что полузащитник команды перенесет операцию по поводу разрыва передней крестообразной связки 6 ноября. Она пройдет в Германии.
«Максим Мухин в субботу улетает на операцию. В понедельник она будет проведена, сразу сообщим о ее результатах. Я уверен, что все будет хорошо», – сообщил Безуглов.
- 21 октября Мухин получил травму в гостевом матче 12-го тура РПЛ против казанского «Рубина» (0:0).
- В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах в различных турнирах, в которых отметился двумя голами.
Источник: Телеграм-канал ПФК ЦСКА