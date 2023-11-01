Беллингем объяснил, почему у Месси восемь «Золотых мячей»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем отреагировал на восьмой «Золотой мяч» Лионеля Месси.

«Он невероятный игрок, поэтому у него восемь таких наград. Один из лучших футболистов в истории.

Он выиграл приз благодаря упорной работе на тренировках, которую делает ежедневно», – сказал Джуд.

Впервые Месси получил «Золотой мяч» в 2009 году.

В 2022 году Лео взял чемпионат мира.

У Месси контракт с «Интером Майами» до 2025 года.

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