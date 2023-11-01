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    Беллингем объяснил, почему у Месси восемь «Золотых мячей»

    Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем отреагировал на восьмой «Золотой мяч» Лионеля Месси.

    «Он невероятный игрок, поэтому у него восемь таких наград. Один из лучших футболистов в истории.

    Он выиграл приз благодаря упорной работе на тренировках, которую делает ежедневно», – сказал Джуд.

    • Впервые Месси получил «Золотой мяч» в 2009 году.
    • В 2022 году Лео взял чемпионат мира.
    • У Месси контракт с «Интером Майами» до 2025 года.

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    Источник: Sport.es

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    01.11.2023 18:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13

      Алексей--google 2 ноября, 00:51

      Жополиз это месси на каждый день ,борьба с месси с помощью прокладок.Гном шары себе в зад вгоняет,теперь уже 8.Ходит пешком как раз 2года.Приз пешехода ОНАЛЬНАЯ ПРОБКА.

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      Рейтинг: +2470

      Fialet 1 ноября, 22:11

      Пусть жополиз Беллингейм катится по наклонной.

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      Рейтинг: -75

      Скай 1 ноября, 19:41

      Справедливо.

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