Юран назвал своего неожиданного фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал, какой футболист, по его мнению, должен получить «Золотой мяч».

Экс-спартаковец оставил бы без награды и Лионеля Месси, и Эрлинга Холанда.

«На мой взгляд, больше всех «Золотой мяч» заслужил Мбаппе. Он хорошо выступает и в сборной, и в клубе, и показывает себя в Лиге чемпионов.

Он давно подтверждает свой уровень. Я не вижу, чтобы сейчас кто-то сильно выделялся.

Я симпатизирую Мбаппе, поэтому я бы проголосовал за него», – заявил Юран.