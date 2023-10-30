Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Юран назвал своего неожиданного фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

Юран назвал своего неожиданного фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

30 октября 2023, 20:00
2

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал, какой футболист, по его мнению, должен получить «Золотой мяч».

Экс-спартаковец оставил бы без награды и Лионеля Месси, и Эрлинга Холанда.

«На мой взгляд, больше всех «Золотой мяч» заслужил Мбаппе. Он хорошо выступает и в сборной, и в клубе, и показывает себя в Лиге чемпионов.

Он давно подтверждает свой уровень. Я не вижу, чтобы сейчас кто-то сильно выделялся.

Я симпатизирую Мбаппе, поэтому я бы проголосовал за него», – заявил Юран.

  • Нового обладателя «Золотого мяча» назовут сегодня вечером.
  • Главными претендентами на награду считаются Лионель Месси и Эрлинг Холанд.
  • Аргентинец в декабре выиграл ЧМ-2022, норвежец стал обладателем требла в составе «Сити».

Еще по теме:
«Перестелю за свой счет»: Юран – о полях в ФНЛ 1
Юран – о «котятах» в «Урале»: «Избавляться от таких игроков – это естественно»
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!» 22
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Нижний Новгород ПСЖ Мбаппе Килиан Юран Сергей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1698686558
да ладно ему ещё время не пришло и он сам виноват в этом погнавшись за баблом надо было давно переходить в суперклуб МС или Реал или Барсу тогда бы он был на виду и кстати всё решилось в том эпизоде когда на посленей минуте Тюрам вроде не забил Аргентине гол в финале ЧМ вот тогда Мбаппе был бы чемпионом и стал бы обладателем ЗМ( Юран ты смотрел финал ЧМ???)
Ответить
САДЫЧОК
1698690649
Лучший Мбаппе!
Ответить
Главные новости
Лига чемпионов. «Барселона» разгромила «Фейеноорд» в матче с 6 голами
21:39
1
Батраков сегодня дебютирует в Лиге чемпионов
20:55
4
ЦСКА получил предложение по Гонду
20:43
5
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
20:32
3
Еще два клуба Второй лиги могут прекратить существование
20:15
3
ФотоЭкс-защитник ЦСКА Бекао подписал контракт с московским клубом
19:47
1
Стал известен новый капитан сборной Аргентины после ухода Месси
19:41
Слуцкий ответил, кто лучше – Аршавин или Батраков
19:23
1
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
19:06
3
«Его время прошло»: во Франции высказались о возможном уходе Головина из «Монако»
18:39
7
Все новости
Все новости
С двух российских клубов сняли запрет на регистрацию игроков за день до закрытия трансферного окна
21:26
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
19:55
ФотоНовичок ЦСКА Олейников сделал фото с Бабаевым
19:31
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
19:06
3
Лещенко – о российском футболисте: «Я его поклонник, давно таких не было»
18:50
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
18:22
6
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
17:55
3
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
17:40
2
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
17:32
10
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
16:52
7
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
16:41
7
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
16:23
4
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
15:51
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
15:38
4
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
15:32
4
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
15:14
3
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
6
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
6
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
14:00
1
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
4
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
4
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
13
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
4
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
3
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
5
Шалимов – о судействе: «Соболев ударил сильно, а его не очень? Для меня это одинаковые моменты»
12:27
3
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+