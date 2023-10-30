Юран назвал своего неожиданного фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал, какой футболист, по его мнению, должен получить «Золотой мяч».
Экс-спартаковец оставил бы без награды и Лионеля Месси, и Эрлинга Холанда.
«На мой взгляд, больше всех «Золотой мяч» заслужил Мбаппе. Он хорошо выступает и в сборной, и в клубе, и показывает себя в Лиге чемпионов.
Он давно подтверждает свой уровень. Я не вижу, чтобы сейчас кто-то сильно выделялся.
Я симпатизирую Мбаппе, поэтому я бы проголосовал за него», – заявил Юран.
- Нового обладателя «Золотого мяча» назовут сегодня вечером.
- Главными претендентами на награду считаются Лионель Месси и Эрлинг Холанд.
- Аргентинец в декабре выиграл ЧМ-2022, норвежец стал обладателем требла в составе «Сити».
Источник: «Чемпионат»