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    Личка прокомментировал победу «Динамо» над «Уралом»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги матча с «Уралом».

    Московская команда победила со счетом 2:1 и занимает четвертое место в РПЛ.

    – Как вам игра?

    – Главная задача выполнена: мы победили. 80 минут наша игра имела хорошие параметры. Мы смогли забить с игры, а не со стандартов. Я очень рад, но очень плохо реагировали последние 10 минут, когда соперник играл забросами. Мы ждали, не прессинговали впереди. Это очень тяжело, ведь любой гол с рикошета может случиться. 80 минут от нас игра была через пас, от своих ворот. Последние минуты – психологическая война с самими собой. Счет 2:0, была боязнь упустить его. К сожалению, соперник забил, было бы лучше сохранить ворота сухими. Игорь 1–2 раза спас команду. Была очень важная победа.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19514

      paracetamol 16 минут назад

      Еле ноги унесли - сказал Личка!

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