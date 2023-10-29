Личка прокомментировал победу «Динамо» над «Уралом»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги матча с «Уралом».

Московская команда победила со счетом 2:1 и занимает четвертое место в РПЛ.

– Как вам игра?

– Главная задача выполнена: мы победили. 80 минут наша игра имела хорошие параметры. Мы смогли забить с игры, а не со стандартов. Я очень рад, но очень плохо реагировали последние 10 минут, когда соперник играл забросами. Мы ждали, не прессинговали впереди. Это очень тяжело, ведь любой гол с рикошета может случиться. 80 минут от нас игра была через пас, от своих ворот. Последние минуты – психологическая война с самими собой. Счет 2:0, была боязнь упустить его. К сожалению, соперник забил, было бы лучше сохранить ворота сухими. Игорь 1–2 раза спас команду. Была очень важная победа.