Лига Европы. Лунев пропустил 5 голов от «Байера», «Ливерпуль» разгромил «Тулузу» и другие результаты

Завершился 3-й тур группового этапа Лиги Европы.
«Ливерпуль», «Байер» и «Рома» ожидаемо выиграли. Немцы забили пять мячей в ворота «Карабаха», которые защищал россиянин Андрей Лунев. Также выделим победу «Брайтона» над кризисным «Аяксом».
Лига Европы. Группа B. 3-й тур
Брайтон (Англия) – Аякс (Нидерланды) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Педро, 42; 2:0 – Фати, 53.
Лига Европы. Группа E. 3-й тур
Ливерпуль (Англия) – Тулуза (Франция) – 5:1 (3:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Жота, 9; 1:1 – Даллинга, 16; 2:1 – Эндо, 30; 3:1 – Нуньес, 34; 4:1 – Гравенберх, 65; 5:1 – Салах, 90+3.
Лига Европы. Группа G. 3-й тур
Рома (Италия) – Славия (Чехия) – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Бове, 1; 2:0 – Лукаку, 17.
Лига Европы. Группа H. 3-й тур
Байер (Германия) – Карабах (Азербайджан) – 5:1 (3:1)
Голы: 1:0 – Вирц, 5; 1:1 – Байрамов (с пенальти), 16; 2:1 – Гримальдо, 29; 3:1 – Бонифаци, 35; 4:1 – Гримальдо, 55; 5:1 – Тапсоба, 58.