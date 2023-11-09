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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Тулуза - Ливерпуль
Тулуза - Ливерпуль: обзор матча 09 ноября 2023
Тулуза
09.11.2023, четверг, 20:45
Лига Европы, группа E, 4 тур
3 : 2
Завершен
Ливерпуль
36'
А. Доннум
58'
Т. Даллинга
76'
Ф. Магри
74'
К. Кассерес (АГ)
89'
Д. Жота
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тулуза - Ливерпуль
Желтая карточка
Р. Николайсен
90'
+8
Желтая карточка
Г. Ресте
90'
+7
90'
+4
Желтая карточка
Д. Нуньес
Желтая карточка
В. Каманци
90'
+4
89'
ГОЛ! 3:2!
Д. Жота
Пас отдал
А. Мак Аллистер
Замена
С. Гелаберт
️️️️
Т. Даллинга
88'
81'
Замена
Д. Жота
️️️️
Л. Диас
Замена
В. Каманци
️️️️
А. Доннум
81'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Магри
76'
74'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
К. Кассерес
73'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
К. Гакпо
Замена
Ф. Магри
️️️️
Н. Шмидт
70'
Травма
Н. Шмидт
68'
ГОЛ! 2:0!
Т. Даллинга
Пас отдал
В. Сьерро
58'
46'
Замена
Д. Собослаи
️️️️
К. Цимикас
46'
Замена
Т. Александер-Арнольд
️️️️
В. Эндо
46'
Замена
М. Салах
️️️️
Б. Доук
ГОЛ! 1:0!
А. Доннум
36'
34'
Желтая карточка
В. Эндо
Желтая карточка
Н. Шмидт
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛАЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
24
Мусса Диарра
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПАЗ
31
Никлас Шмидт
ОП
4
Венсан Сьерро
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
15
Арон Доннум
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
2
Джо Гомес
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Харви Эллиот
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
14
Луис Диас
ЛФ
18
Коди Гакпо
ЦФ
11
Бен Доук
РФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Тулуза
16
Алекс Домингес
ВР
40
Джастин Ляком
ВР
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
10
Сесар Гелаберт
АП
9
Франк Магри
ЦФ
14
Янис Беграуи
ЦФ
Ливерпуль
93
Фабиан Мрозек
ВР
1
Алиссон
ВР
44
Люк Чемберс
ЛЗ
23
Калум Скэнлон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
49
Кейд Гордон
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
3-3-2-2
16
Ресте
2
Кошта
2
Николайсен
24
Диарра
17
Суасо
31
Шмидт
3
Деслер
4
Сьерро
23
Кассерес
27
Даллинга
15
Доннум
4-1-2-3
1
Келлехер
2
Гомес
32
Матип
4
Куанса
33
Цимикас
3
Эндо
10
Эллиот
10
Мак Аллистер
11
Доук
18
Гакпо
14
Диас
15
Доннум
12
Каманци
12
Каманци
15
Доннум
27
Даллинга
10
Гелаберт
10
Гелаберт
27
Даллинга
31
Шмидт
9
Магри
9
Магри
31
Шмидт
3
Эндо
12
Александер-Арнольд
12
Александер-Арнольд
3
Эндо
33
Цимикас
8
Собослаи
8
Собослаи
33
Цимикас
14
Диас
20
Жота
20
Жота
14
Диас
11
Доук
10
Салах
10
Салах
11
Доук
18
Гакпо
29
Нуньес
29
Нуньес
18
Гакпо
Остались в запасе
Тулуза
Ливерпуль
16
Алекс Домингес
ВР
40
Джастин Ляком
ВР
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
14
Янис Беграуи
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
93
Фабиан Мрозек
ВР
1
Алиссон
ВР
44
Люк Чемберс
ЛЗ
23
Калум Скэнлон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
49
Кейд Гордон
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
16
Алекс Домингес
ВР
40
Джастин Ляком
ВР
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
14
Янис Беграуи
ЦФ
Остались в запасе
93
Фабиан Мрозек
ВР
1
Алиссон
ВР
44
Люк Чемберс
ЛЗ
23
Калум Скэнлон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
49
Кейд Гордон
ПВ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Тулуза - Ливерпуль
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Георги Кабаков
(Пловдив)
Стадион:
Муниципал
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