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    Ярошик ответил, кто выиграет РПЛ – «Зенит» или «Краснодар»

    Экс-тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик порассуждал о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге.

    • «Краснодар» лидирует с 28 очками в 12 турах.
    • «Зенит» идет на 2-м месте с отставанием в 5 баллов.
    • 11 ноября команды проведут очный матч в Санкт-Петербурге.

    «Краснодар» очень здорово начал сезон, по моему мнению, это самая сильная команда в России на сегодня – даже лучше «Зенита».

    «Быки» играют уверенно, набирают очки и дома, и на выезде. Думаю, у них больше всех шансов на чемпионство – это главный претендент. Они заслуженно идут первыми в таблице», – заявил Ярошик.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    26.10.2023 23:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2700

      Январь 59 14 часов назад

      В воскресенье быки против коняшек, потом через неделю против Крыльев, а потом Зенит. Вот и проверка на прочность. Но и это не все испытания . Зимнее трансферное окно - вот главный фактор в способности быков дойти до финиша на первой строке. Могут поступить интересные предложения по Кордобе, Алонсо, Сперцяну, Волкову. Поэтому не будем раньше времени расхваливать стан быков. Будет команда из кабинетов и пустят под нож этот проэкт. Не забывайте, переходить дорогу столичным клубам - очень опасная затея. Один раз уже перешли и сеть Магнит ушла в ВТБ, а если вспомнить участь Анжи, Алании, так вообще становится грустно.

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      Рейтинг: +2296

      Suvorov71 18 часов назад

      Да нееее, помойка из питера будет первой, сейчас ПРОМКВАС включит свой адмиресурс и свистуны будут издавать трель в пользу помойных, ну что 5 лет свистели, а медальки вешали смазным, тут и звездочки подкупил и паспортину

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      Рейтинг: -129

      Скай 19 часов назад

      все верно Иржи, стыдно за бЗденит, очень стыдно.

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      Рейтинг: +10

      2cass 19 часов назад

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      Рейтинг: +19490

      paracetamol 27 октября, 01:15

      Зенит выиграет, само собой!

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