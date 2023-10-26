Ярошик ответил, кто выиграет РПЛ – «Зенит» или «Краснодар»

В воскресенье быки против коняшек, потом через неделю против Крыльев, а потом Зенит. Вот и проверка на прочность. Но и это не все испытания . Зимнее трансферное окно - вот главный фактор в способности быков дойти до финиша на первой строке. Могут поступить интересные предложения по Кордобе, Алонсо, Сперцяну, Волкову. Поэтому не будем раньше времени расхваливать стан быков. Будет команда из кабинетов и пустят под нож этот проэкт. Не забывайте, переходить дорогу столичным клубам - очень опасная затея. Один раз уже перешли и сеть Магнит ушла в ВТБ, а если вспомнить участь Анжи, Алании, так вообще становится грустно.
Экс-тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик порассуждал о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге.
- «Краснодар» лидирует с 28 очками в 12 турах.
- «Зенит» идет на 2-м месте с отставанием в 5 баллов.
- 11 ноября команды проведут очный матч в Санкт-Петербурге.
«Краснодар» очень здорово начал сезон, по моему мнению, это самая сильная команда в России на сегодня – даже лучше «Зенита».
«Быки» играют уверенно, набирают очки и дома, и на выезде. Думаю, у них больше всех шансов на чемпионство – это главный претендент. Они заслуженно идут первыми в таблице», – заявил Ярошик.