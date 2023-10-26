Ярошик ответил, кто выиграет РПЛ – «Зенит» или «Краснодар»

Экс-тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик порассуждал о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге.
- «Краснодар» лидирует с 28 очками в 12 турах.
- «Зенит» идет на 2-м месте с отставанием в 5 баллов.
- 11 ноября команды проведут очный матч в Санкт-Петербурге.
«Краснодар» очень здорово начал сезон, по моему мнению, это самая сильная команда в России на сегодня – даже лучше «Зенита».
«Быки» играют уверенно, набирают очки и дома, и на выезде. Думаю, у них больше всех шансов на чемпионство – это главный претендент. Они заслуженно идут первыми в таблице», – заявил Ярошик.
Источник: «РБ Спорт»