Ярошик ответил, кто выиграет РПЛ – «Зенит» или «Краснодар»

Экс-тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик порассуждал о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге.

«Краснодар» лидирует с 28 очками в 12 турах.

«Зенит» идет на 2-м месте с отставанием в 5 баллов.

11 ноября команды проведут очный матч в Санкт-Петербурге.

«Краснодар» очень здорово начал сезон, по моему мнению, это самая сильная команда в России на сегодня – даже лучше «Зенита».

«Быки» играют уверенно, набирают очки и дома, и на выезде. Думаю, у них больше всех шансов на чемпионство – это главный претендент. Они заслуженно идут первыми в таблице», – заявил Ярошик.