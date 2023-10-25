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    • Быстров посоветовал Захаряну работать над собой после матча Лиги чемпионов

    Быстров посоветовал Захаряну работать над собой после матча Лиги чемпионов

    Российскому полузащитнику «Реал Сосьедад» Арсену Захаряну необходимо эффективно использовать выделяемое ему игровое время, сказал экс‑футболист сборной России Владимир Быстров.

    «Нужно играть и пользоваться временем, которое ему дают. В прошлом матче (с «Мальоркой» в чемпионате Испании, 1:0) за 45 минут он ничего не сделал. Дай бог, чтобы заиграл. Захаряну надо много работать над собой. Нужно обострять, – сказал Быстров.

    • Захарян в нынешнем сезоне провел пять матчей в чемпионате Испании, результативными действиями не отметился.
    • «Реал Сосьедад» во вторник обыграл на выезде португальскую «Бенфику» со счетом 1:0 в матче группового этапа Лиги чемпионов, Захарян вышел на замену на 76‑й минуте.
    • Для 20‑летнего хавбека этот матч стал первым в Лиге чемпионов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    25.10.2023 08:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      Илья-Зауваоров-vkontakte 25 октября, 10:15

      Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «бронзовый прогноз». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!

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      Рейтинг: +17023

      Алексей З 25 октября, 09:20

      Ваши ожидания это ваши проблемы.
      Он и в Динамо не выделялся , с чего там начнёт феерить , да ещё и после болезни ?
      Не трогайте парня , дайте освоиться.

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