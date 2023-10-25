Быстров посоветовал Захаряну работать над собой после матча Лиги чемпионов

Российскому полузащитнику «Реал Сосьедад» Арсену Захаряну необходимо эффективно использовать выделяемое ему игровое время, сказал экс‑футболист сборной России Владимир Быстров.

«Нужно играть и пользоваться временем, которое ему дают. В прошлом матче (с «Мальоркой» в чемпионате Испании, 1:0) за 45 минут он ничего не сделал. Дай бог, чтобы заиграл. Захаряну надо много работать над собой. Нужно обострять, – сказал Быстров.