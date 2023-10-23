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  • «Невосполнимая потеря»: Газзаев – о травме футболиста ЦСКА

«Невосполнимая потеря»: Газзаев – о травме футболиста ЦСКА

23 октября 2023, 21:13
4

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на диагноз Максима Мухина.

  • У полузащитника выявили разрыв крестообразной связки.
  • Его прооперируют в Германии.
  • В этом сезоне Мухин забил 2 гола и сделал 1 ассист в 16 матчах.

«Учитывая кадровые проблемы с составом у ЦСКА и количество травмированных игроков, то Мухин – невосполнимая потеря на данный момент. Восстановление после такой травмы займeт минимум полгода.

Максим играл практически на всех позициях достаточно неплохо. Он всегда выходил туда, где нужно было усиление. Мог играть и в атаке, и в обороне мы его видели. Максим очень разносторонний футболист», – сказал Газзаев.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Мухин Максим Газзаев Валерий
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1698090594
Скорейшего выздоровления Максиму.
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Plyash
1698099466
Давай-ка,парнища,выздоравливай скорее.Табуну без тебя сложно будет.
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111ax
1698136923
последние лет 15 так в ЦСКА, скамейка отсутствует
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zigbert
1698149594
Конечно потеря. Игрок быстро прогрессирующий. Здоровья.
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