«Невосполнимая потеря»: Газзаев – о травме футболиста ЦСКА

Конечно потеря. Игрок быстро прогрессирующий. Здоровья.
Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на диагноз Максима Мухина.
- У полузащитника выявили разрыв крестообразной связки.
- Его прооперируют в Германии.
- В этом сезоне Мухин забил 2 гола и сделал 1 ассист в 16 матчах.
«Учитывая кадровые проблемы с составом у ЦСКА и количество травмированных игроков, то Мухин – невосполнимая потеря на данный момент. Восстановление после такой травмы займeт минимум полгода.
Максим играл практически на всех позициях достаточно неплохо. Он всегда выходил туда, где нужно было усиление. Мог играть и в атаке, и в обороне мы его видели. Максим очень разносторонний футболист», – сказал Газзаев.