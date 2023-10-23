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    • «Невосполнимая потеря»: Газзаев – о травме футболиста ЦСКА

    «Невосполнимая потеря»: Газзаев – о травме футболиста ЦСКА

    Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на диагноз Максима Мухина.

    • У полузащитника выявили разрыв крестообразной связки.
    • Его прооперируют в Германии.
    • В этом сезоне Мухин забил 2 гола и сделал 1 ассист в 16 матчах.

    «Учитывая кадровые проблемы с составом у ЦСКА и количество травмированных игроков, то Мухин – невосполнимая потеря на данный момент. Восстановление после такой травмы займeт минимум полгода.

    Максим играл практически на всех позициях достаточно неплохо. Он всегда выходил туда, где нужно было усиление. Мог играть и в атаке, и в обороне мы его видели. Максим очень разносторонний футболист», – сказал Газзаев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    23.10.2023 21:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +102890

      zigbert 24 октября, 15:13

      Конечно потеря. Игрок быстро прогрессирующий. Здоровья.

      1
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      Рейтинг: +746

      111ax 24 октября, 11:42

      последние лет 15 так в ЦСКА, скамейка отсутствует

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15010

      playsh 24 октября, 01:17

      Давай-ка,парнища,выздоравливай скорее.Табуну без тебя сложно будет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25266

      DOCTOR PENALTY 23 октября, 22:49

      Скорейшего выздоровления Максиму.

      6
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