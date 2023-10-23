«Невосполнимая потеря»: Газзаев – о травме футболиста ЦСКА

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на диагноз Максима Мухина.

У полузащитника выявили разрыв крестообразной связки.

Его прооперируют в Германии.

В этом сезоне Мухин забил 2 гола и сделал 1 ассист в 16 матчах.

«Учитывая кадровые проблемы с составом у ЦСКА и количество травмированных игроков, то Мухин – невосполнимая потеря на данный момент. Восстановление после такой травмы займeт минимум полгода.

Максим играл практически на всех позициях достаточно неплохо. Он всегда выходил туда, где нужно было усиление. Мог играть и в атаке, и в обороне мы его видели. Максим очень разносторонний футболист», – сказал Газзаев.