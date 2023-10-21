Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» и «Дамак», 10-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября 2023, в 18:00 по московскому времени.
Вероятные стартовые составы:
«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Теллес, Ляпорт, Ладжами, Боушаль, Аль-Хайбари, Брозович, Мане, Талиска, Отавиньо, Роналду.
Главный тренер: Луиш Каштру
«Дамак»: Зегба, Аль-Хавсави, Шафаи, Бедран, Аль-Анази, Антолич, Мажраши, Заин, Станчу, Н'Куду, Сисей.
Главный тренер: Космин Контра
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Наср» – «Дамак»
- Прямой эфир встречи покажет megogo.
- Также игру можно посмотреть на «Лиге Ставок».