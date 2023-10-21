Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» и «Дамак», 10-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября 2023, в 18:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Аль-Наср»: Аль-Амри, Фофана, Аль-Хайбари, Мане, Теллес, Отавиньо, Ляпорт, Талиска, Аль-Бушал, Аль-Наджеи, Роналду.

Главный тренер: Луиш Каштру

«Дамак»: Бедран, Хамед, Сисей, Н'Куду, Антолич, Шафаи, Аль-Анзи, Мохаммед, Зегба, Сатнчу, Заин.

Главный тренер: Космин Контра

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Наср» – «Дамак»