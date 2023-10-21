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    • «Аль-Наср» – «Дамак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2023

    «Аль-Наср» – «Дамак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» и «Дамак», 10-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября 2023, в 18:00 по московскому времени.

    Вероятные стартовые составы:

    «Аль-Наср»: Аль-Акиди, Теллес, Ляпорт, Ладжами, Боушаль, Аль-Хайбари, Брозович, Мане, Талиска, Отавиньо, Роналду.

    Главный тренер: Луиш Каштру

    «Дамак»: Зегба, Аль-Хавсави, Шафаи, Бедран, Аль-Анази, Антолич, Мажраши, Заин, Станчу, Н'Куду, Сисей.

    Главный тренер: Космин Контра

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Наср» – «Дамак»

    Аль-наср-ДАмак смотреть онлайн

    Источник: «Бомбардир»

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