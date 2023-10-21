Роналду принес «Аль-Насру» волевую победу над «Дамаком»

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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил в 10-м туре чемпионата Саудовской Аравии против «Дамака» (2:1).
«Аль-Наср» проигрывал в счете после первого тайма. Потом на 53-й минуте забил Талиска, а на 57-й – Роналду.
- «Аль-Наср» отстает от 1-го места на 4 очка.
- Роналду с 11 голами лидирует в списке бомбардиров сезона.
- Криштиану в Саудовской Аравии стал самым высокооплачиваемым игроком в истории.