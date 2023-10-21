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    Роналду принес «Аль-Насру» волевую победу над «Дамаком»

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил в 10-м туре чемпионата Саудовской Аравии против «Дамака» (2:1).

    «Аль-Наср» проигрывал в счете после первого тайма. Потом на 53-й минуте забил Талиска, а на 57-й – Роналду.

    • «Аль-Наср» отстает от 1-го места на 4 очка.
    • Роналду с 11 голами лидирует в списке бомбардиров сезона.
    • Криштиану в Саудовской Аравии стал самым высокооплачиваемым игроком в истории.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      Тимофей-Антохин-vkontakte 53 минуты назад

      Мужики, не стоит верить в прогнозы от телеграм-каналов и пабликов. Особенно прогнозы от БК))) Ищите лучший сервис страны в любом поиске по фразе: «ПРОГНОЗСОТКА». Это сайт. 10 лет им. Гарантии на прогнозы.

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      Рейтинг: +1495

      k611 1 час назад

      Марку держит. Красава.

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      Рейтинг: +36

      googlechromovvkontakte 1 час назад

      КриРо он и в Африке КриРо...( здесь он в Азии ) Профи.

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