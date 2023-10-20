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    • Мухин объяснил свою универсальность – в ЦСКА его задействовали на трех позициях

    Мухин объяснил свою универсальность – в ЦСКА его задействовали на трех позициях

    Максим Мухин ответил, как ему удалось стать таким универсальным футболистом в ЦСКА.

    – Со «Спартаком» ты играл центрального защитника. Недавно играл справа в атаке. Напомню, что ты опорник. Откуда такая универсальность?

    – Я такой человек, который готов к новым вызовам, открытиям. В целом мне сейчас комфортно на любой из этих трeх позиций.

    Когда впервые вышел центральным защитником с «Торпедо», было непривычно, но сейчас всe окей.

    – Федотов тебя переучивал на эту позицию?

    – Не учили. Просто обычные теории, наблюдал, как действуют защитники – этого достаточно.

    – А что сказал, когда впервые поставил на эту позицию?

    – «Макс, смотри, ты же первый пас можешь отдать? Можешь. Значит, сыграешь защитника». Всe просто.

    • Мухину в ноябре исполнится 22 года.
    • В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 15 матчах.
    • Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2026 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    20.10.2023 23:39
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