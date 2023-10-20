Мухин объяснил свою универсальность – в ЦСКА его задействовали на трех позициях

Максим Мухин ответил, как ему удалось стать таким универсальным футболистом в ЦСКА.
– Со «Спартаком» ты играл центрального защитника. Недавно играл справа в атаке. Напомню, что ты опорник. Откуда такая универсальность?
– Я такой человек, который готов к новым вызовам, открытиям. В целом мне сейчас комфортно на любой из этих трeх позиций.
Когда впервые вышел центральным защитником с «Торпедо», было непривычно, но сейчас всe окей.
– Федотов тебя переучивал на эту позицию?
– Не учили. Просто обычные теории, наблюдал, как действуют защитники – этого достаточно.
– А что сказал, когда впервые поставил на эту позицию?
– «Макс, смотри, ты же первый пас можешь отдать? Можешь. Значит, сыграешь защитника». Всe просто.
- Мухину в ноябре исполнится 22 года.
- В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 15 матчах.
- Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2026 года.
Источник: «Чемпионат»