Мухин объяснил свою универсальность – в ЦСКА его задействовали на трех позициях

Максим Мухин ответил, как ему удалось стать таким универсальным футболистом в ЦСКА.

– Со «Спартаком» ты играл центрального защитника. Недавно играл справа в атаке. Напомню, что ты опорник. Откуда такая универсальность?

– Я такой человек, который готов к новым вызовам, открытиям. В целом мне сейчас комфортно на любой из этих трeх позиций.

Когда впервые вышел центральным защитником с «Торпедо», было непривычно, но сейчас всe окей.

– Федотов тебя переучивал на эту позицию?

– Не учили. Просто обычные теории, наблюдал, как действуют защитники – этого достаточно.

– А что сказал, когда впервые поставил на эту позицию?

– «Макс, смотри, ты же первый пас можешь отдать? Можешь. Значит, сыграешь защитника». Всe просто.