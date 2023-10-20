Хохлов высказался о необходимости для сборной России сбора в ноябре

Бывший главный тренер «Сочи» и «Динамо» Дмитрий Хохлов оценил необходимость проведения товарищеских игр сборной России в ноябре.

«Отменять ноябрьский сбор сборной России ни в коем случае нельзя. Сборная должна жить и проводить товарищеские игры. Другое дело – с какими соперниками. В данной ситуации мы выбирать не можем.

Естественно, хотелось бы соперника посильнее, чем Монголия. Нужно исходить из того, какие варианты есть, и выбирать из них самый сильный вариант. Много критики после матча с Кенией? Даже с Кенией можно играть. Нормальный соперник. В нынешней ситуации у нас просто другого нет выбора. Будем на сборе играть двухсторонние матчи между собой? Какой-то соперник нужен», – сказал Хохлов.