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Шалимов прокомментировал совмещение Карпиным работы в «Ростове» и сборной

19 октября 2023, 09:28
1

Российский специалист Игорь Шалимов поделился мнением, что нет смысла предъявлять претензии Валерию Карпину. Также тренер отметил, что должно измениться отношение игроков к сборной и футболу.

«Не вижу повода предъявлять претензии за совмещение – он сам говорит, что как только вернут, он уйдет из «Ростова». Настроя не хватает? Это странный разговор даже в товарищеских матчах.

Вспоминаю товарищеские матчи успешного цикла перед Евро-92 – мы много наиграли матчей, с сильными соперниками. И все матчи были напряженные, разговора о настрое вообще не существовало. Погружение в футбол было другое, а от игры отвлекали только карты, в которые играть могли до глубокой ночи. Отношение игроков должно не к сборной поменяться, а к футболу в целом – это банально, но никакого другого ответа у меня нет: все придет через труд, а не через настрой», – сказал Шалимов.

  • Сборная России отстранена от участия на международных соревнованиях с марта 2022 года.
  • Шалимов находится без работы с августа 2022 года. Последним его клубом был «Урал».
  • В октябре национальная команда России провела два товарищеских матча: дома с Камеруном (1:0) и в Турции с Кенией (2:2).

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Ростов Шалимов Игорь Карпин Валерий
Комментарии (1)
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paracetamol
1697698044
Шалимов, помнится, капал на Садырина, а сейчас на Карпина, хотя сам, как тренер, убожище полное!
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