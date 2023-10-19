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    • Шалимов прокомментировал совмещение Карпиным работы в «Ростове» и сборной

    Шалимов прокомментировал совмещение Карпиным работы в «Ростове» и сборной

    Российский специалист Игорь Шалимов поделился мнением, что нет смысла предъявлять претензии Валерию Карпину. Также тренер отметил, что должно измениться отношение игроков к сборной и футболу.

    «Не вижу повода предъявлять претензии за совмещение – он сам говорит, что как только вернут, он уйдет из «Ростова». Настроя не хватает? Это странный разговор даже в товарищеских матчах.

    Вспоминаю товарищеские матчи успешного цикла перед Евро-92 – мы много наиграли матчей, с сильными соперниками. И все матчи были напряженные, разговора о настрое вообще не существовало. Погружение в футбол было другое, а от игры отвлекали только карты, в которые играть могли до глубокой ночи. Отношение игроков должно не к сборной поменяться, а к футболу в целом – это банально, но никакого другого ответа у меня нет: все придет через труд, а не через настрой», – сказал Шалимов.

    • Сборная России отстранена от участия на международных соревнованиях с марта 2022 года.
    • Шалимов находится без работы с августа 2022 года. Последним его клубом был «Урал».
    • В октябре национальная команда России провела два товарищеских матча: дома с Камеруном (1:0) и в Турции с Кенией (2:2).

    Источник: «РБ Спорт»

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    19.10.2023 09:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19452

      paracetamol 19 октября, 09:47

      Шалимов, помнится, капал на Садырина, а сейчас на Карпина, хотя сам, как тренер, убожище полное!

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