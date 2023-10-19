Шалимов прокомментировал совмещение Карпиным работы в «Ростове» и сборной

Российский специалист Игорь Шалимов поделился мнением, что нет смысла предъявлять претензии Валерию Карпину. Также тренер отметил, что должно измениться отношение игроков к сборной и футболу.

«Не вижу повода предъявлять претензии за совмещение – он сам говорит, что как только вернут, он уйдет из «Ростова». Настроя не хватает? Это странный разговор даже в товарищеских матчах.

Вспоминаю товарищеские матчи успешного цикла перед Евро-92 – мы много наиграли матчей, с сильными соперниками. И все матчи были напряженные, разговора о настрое вообще не существовало. Погружение в футбол было другое, а от игры отвлекали только карты, в которые играть могли до глубокой ночи. Отношение игроков должно не к сборной поменяться, а к футболу в целом – это банально, но никакого другого ответа у меня нет: все придет через труд, а не через настрой», – сказал Шалимов.