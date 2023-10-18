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    Тарасова наотрез отказалась знакомиться с Дзюбой

    Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова высказалась об общении с Леонидом Слуцким и возможном знакомстве с нападающим Артемом Дзюбой.

    «Какое впечатление на меня произвел Леонид Слуцкий? Ошеломляющее! Футбол я с ним не обсуждала, ведь он – профессор футбола, а я – никто! Всегда хотела познакомиться с этим тренером. Очень довольна, что в моей жизни произошла такая встреча.

    Хочу ли я познакомиться с Дзюбой? Нет. Хватит мне уже знакомств. С самым главным человеком я познакомилась – со Слуцким», – сказала Тарасова.

    • 18 октября было опубликовано интервью Татьяны Тарасовой Леониду Слуцкому.
    • Слуцкий не работает главным тренером после ухода из казанского «Рубина» (15 ноября 2022 года).
    • Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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