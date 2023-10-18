Тарасова наотрез отказалась знакомиться с Дзюбой

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова высказалась об общении с Леонидом Слуцким и возможном знакомстве с нападающим Артемом Дзюбой.

«Какое впечатление на меня произвел Леонид Слуцкий? Ошеломляющее! Футбол я с ним не обсуждала, ведь он – профессор футбола, а я – никто! Всегда хотела познакомиться с этим тренером. Очень довольна, что в моей жизни произошла такая встреча.

Хочу ли я познакомиться с Дзюбой? Нет. Хватит мне уже знакомств. С самым главным человеком я познакомилась – со Слуцким», – сказала Тарасова.