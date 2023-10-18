Тарасова наотрез отказалась знакомиться с Дзюбой

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова высказалась об общении с Леонидом Слуцким и возможном знакомстве с нападающим Артемом Дзюбой.
«Какое впечатление на меня произвел Леонид Слуцкий? Ошеломляющее! Футбол я с ним не обсуждала, ведь он – профессор футбола, а я – никто! Всегда хотела познакомиться с этим тренером. Очень довольна, что в моей жизни произошла такая встреча.
Хочу ли я познакомиться с Дзюбой? Нет. Хватит мне уже знакомств. С самым главным человеком я познакомилась – со Слуцким», – сказала Тарасова.
- 18 октября было опубликовано интервью Татьяны Тарасовой Леониду Слуцкому.
- Слуцкий не работает главным тренером после ухода из казанского «Рубина» (15 ноября 2022 года).
- Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года.
Источник: «РБ Спорт»