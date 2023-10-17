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    • Отбор Евро-2024. Сербия, Дания, Украина и Словения выиграли свои матчи

    Отбор Евро-2024. Сербия, Дания, Украина и Словения выиграли свои матчи

    Завершились еще пять матчей 8-го тура отборочного турнира Евро-2024.

    Отбор Евро-2024. Группа C. 8-й тур

    Мальта – Украина – 1:3 (1:2)

    Голы: 1:0 – Мбонг, 12; 1:1 – Камензули (в свои ворота), 38; 1:2 – Довбик (с пенальти), 43; 1:3 – Мудрик, 85.

    Отбор Евро-2024. Группа G. 8-й тур

    Сербия – Черногория – 3:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Митрович, 9; 1:1 – Йоветич, 36; 2:1 – Митрович, 73; 3:1 – Тадич, 77.

    Литва – Венгрия – 2:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Черных, 20; 2:0 – Сирвис, 36; 2:1 – Собослаи (с пенальти), 67; 2:2 – Варга, 82.

    Отбор Евро-2024. Группа H. 8-й тур

    Северная Ирландия – Словения – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Черин, 5.

    Удаление: Чарльз, 58 – нет.

    Сан-Марино – Дания – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Хойлунд, 42; 1:1 – Голинуччи, 61; 1:2 – Поульсен, 70.

    Календарь отбора Евро-2024

    Турнирные таблицы отбора Евро-2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.10.2023 23:48
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