Отбор Евро-2024. Сербия, Дания, Украина и Словения выиграли свои матчи

Завершились еще пять матчей 8-го тура отборочного турнира Евро-2024.
Отбор Евро-2024. Группа C. 8-й тур
Голы: 1:0 – Мбонг, 12; 1:1 – Камензули (в свои ворота), 38; 1:2 – Довбик (с пенальти), 43; 1:3 – Мудрик, 85.
Отбор Евро-2024. Группа G. 8-й тур
Сербия – Черногория – 3:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Митрович, 9; 1:1 – Йоветич, 36; 2:1 – Митрович, 73; 3:1 – Тадич, 77.
Голы: 1:0 – Черных, 20; 2:0 – Сирвис, 36; 2:1 – Собослаи (с пенальти), 67; 2:2 – Варга, 82.
Отбор Евро-2024. Группа H. 8-й тур
Северная Ирландия – Словения – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Черин, 5.
Удаление: Чарльз, 58 – нет.
Сан-Марино – Дания – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Хойлунд, 42; 1:1 – Голинуччи, 61; 1:2 – Поульсен, 70.
Источник: «Бомбардир»