Отбор Евро-2024. Сербия, Дания, Украина и Словения выиграли свои матчи

Завершились еще пять матчей 8-го тура отборочного турнира Евро-2024.

Отбор Евро-2024. Группа C. 8-й тур

Мальта – Украина – 1:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Мбонг, 12; 1:1 – Камензули (в свои ворота), 38; 1:2 – Довбик (с пенальти), 43; 1:3 – Мудрик, 85.

Отбор Евро-2024. Группа G. 8-й тур

Сербия – Черногория – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Митрович, 9; 1:1 – Йоветич, 36; 2:1 – Митрович, 73; 3:1 – Тадич, 77.

Литва – Венгрия – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Черных, 20; 2:0 – Сирвис, 36; 2:1 – Собослаи (с пенальти), 67; 2:2 – Варга, 82.

Отбор Евро-2024. Группа H. 8-й тур

Северная Ирландия – Словения – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Черин, 5.

Удаление: Чарльз, 58 – нет.

Сан-Марино – Дания – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Хойлунд, 42; 1:1 – Голинуччи, 61; 1:2 – Поульсен, 70.

Календарь отбора Евро-2024

Турнирные таблицы отбора Евро-2024