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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Мальта - Украина
Мальта - Украина: обзор матча 17 октября 2023
Мальта
17.10.2023, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа C, 8 тур
1 : 3
Завершен
Украина
12'
П. Мбонг
38'
Р. Камензули (АГ)
43'
А. Довбик (П)
85'
М. Мудрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальта - Украина
90'
+5
Желтая карточка
А. Зубков
Желтая карточка
С. Писани
90'
+5
Замена
С. Писани
️️️️
Я. Янкам
88'
Замена
Л. Монтебелло
️️️️
П. Мбонг
87'
87'
Замена
А. Пихаленок
️️️️
А. Зинченко
85'
ГОЛ! 1:3!
М. Мудрик
Пас отдал
В. Миколенко
Замена
К. Аттард
️️️️
Д. Мбонг
79'
76'
Замена
А. Зубков
️️️️
А. Караваев
Замена
Б. Кристенсен
️️️️
Н. Мускат
69'
Замена
А. Сатариано
️️️️
К. Нвоко
68'
67'
Замена
Е. Назарина
️️️️
Г. Судаков
67'
Замена
Е. Конопля
️️️️
В. Ванат
46'
Замена
А. Сваток
️️️️
Н. Матвиенко
43'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Довбик
38'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Р. Камензули
31'
Желтая карточка
Н. Матвиенко
ГОЛ! 1:0!
П. Мбонг
Пас отдал
К. Нвоко
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
13
Энрико Пепе
ЦЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
17
Ники Мускат
ЦП
23
Янник Янкам
АП
14
Кирьян Нвоко
ЦФ
8
Пол Мбонг
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Украина
12
Анатолий Трубин
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
17
Александр Зинченко
ЛЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
7
Михаил Мудрик
ЛВ
5
Сергей Сидорчук
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
17
Владислав Ванат
ЦФ
11
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Мальта
16
Джейк Галеа
ВР
16
Рашид Аль-Туми
ВР
23
Александер Сатариано
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
3
Фердинандо Апап
ЦЗ
9
Кейн Аттард
ЦЗ
5
Курт Шоу
ЦЗ
18
Адам Оверенд
ПЗ
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
18
Стив Писани
ЦП
9
Брэндон Пайбер
ЦП
11
Люк Монтебелло
ЦФ
Украина
1
Георгий Бущан
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
25
Денис Попов
ЦЗ
4
Александр Сваток
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
14
Виталий Буяльский
ЦП
17
Александр Пихаленок
ЦП
19
Егор Назарина
ЦП
20
Александр Зубков
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
0
Назарий Русин
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Бонелло
4
Борг
13
Пепе
2
Борг
3
Камензули
6
Гилламьер
7
Мбонг
17
Мускат
23
Янкам
8
Мбонг
14
Нвоко
3-2-1-2-2
12
Трубин
16
Миколенко
13
Забарный
22
Матвиенко
21
Караваев
17
Зинченко
5
Сидорчук
8
Судаков
7
Мудрик
11
Довбик
17
Ванат
14
Нвоко
23
Сатариано
23
Сатариано
14
Нвоко
7
Мбонг
9
Аттард
9
Аттард
7
Мбонг
17
Мускат
18
Кристенсен
18
Кристенсен
17
Мускат
23
Янкам
18
Писани
18
Писани
23
Янкам
8
Мбонг
11
Монтебелло
11
Монтебелло
8
Мбонг
22
Матвиенко
4
Сваток
4
Сваток
22
Матвиенко
17
Ванат
2
Конопля
2
Конопля
17
Ванат
17
Зинченко
17
Пихаленок
17
Пихаленок
17
Зинченко
8
Судаков
19
Назарина
19
Назарина
8
Судаков
21
Караваев
20
Зубков
20
Зубков
21
Караваев
Остались в запасе
Мальта
Украина
16
Джейк Галеа
ВР
16
Рашид Аль-Туми
ВР
22
Зак Мускат
ЦЗ
3
Фердинандо Апап
ЦЗ
5
Курт Шоу
ЦЗ
18
Адам Оверенд
ПЗ
9
Брэндон Пайбер
ЦП
Главный тренер
Девис Манджа
1
Георгий Бущан
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
25
Денис Попов
ЦЗ
14
Виталий Буяльский
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
0
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
16
Джейк Галеа
ВР
16
Рашид Аль-Туми
ВР
22
Зак Мускат
ЦЗ
3
Фердинандо Апап
ЦЗ
5
Курт Шоу
ЦЗ
18
Адам Оверенд
ПЗ
9
Брэндон Пайбер
ЦП
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
25
Денис Попов
ЦЗ
14
Виталий Буяльский
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
0
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Мальта - Украина
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
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