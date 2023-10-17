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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Сербия - Черногория
Сербия - Черногория: обзор матча 17 октября 2023
Сербия
17.10.2023, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа G, 8 тур
3 : 1
Завершен
Черногория
9'
А. Митрович
73'
А. Митрович
77'
Д. Тадич
36'
С. Йоветич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сербия - Черногория
Замена
С. Бабич
️️️️
А. Живкович
90'
+1
89'
Желтая карточка
Ж. Томашевич
88'
Желтая карточка
В. Йовович
88'
Замена
М. Раичкович
️️️️
Э. Куц
85'
Замена
М. Осмайич
️️️️
М. Янкович
Замена
Л. Самарджич
️️️️
С. Лукич
80'
ГОЛ! 3:1!
Д. Тадич
Пас отдал
А. Митрович
77'
ГОЛ! 2:1!
А. Митрович
Пас отдал
Д. Тадич
73'
73'
Замена
В. Йовович
️️️️
Д. Камай
Замена
Н. Максимович
️️️️
Н. Гудель
69'
59'
Желтая карточка
С. Савич
Желтая карточка
Н. Гудель
49'
Замена
Ф. Костич
️️️️
Ф. Младенович
46'
Замена
С. Милинкович-Савич
️️️️
И. Илич
46'
36'
ГОЛ! 1:1!
С. Йоветич
Пас отдал
А. Марушич
31'
Замена
Р. Радунович
️️️️
А. Вукчевич
ГОЛ! 1:0!
А. Митрович
Пас отдал
С. Лукич
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
14
Андрия Живкович
ЦП
6
Неманья Гудель
ЦП
17
Иван Илич
ЦП
22
Саша Лукич
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
2
Андрия Вукчевич
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
6
Марко Тучи
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
18
Дритон Камай
ЛВ
14
Эдвин Куц
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Сербия
1
Джордже Петрович
ВР
0
Борис Радунович
ВР
17
Алекса Терзич
ЛЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
11
Филип Костич
ЛВ
7
Неманья Радоньич
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
5
Неманья Максимович
ЦП
11
Лазар Самарджич
АП
21
Филип Джуричич
АП
18
Петар Ратков
ЦФ
Черногория
12
Даниэль Петкович
ВР
22
Милош Милович
ЦЗ
3
Ристо Радунович
ЦЗ
16
Владимир Йовович
ЛВ
15
Стефан Лончар
ОП
19
Милош Раичкович
ЦП
21
Небойса Косович
ЦП
20
Милутин Осмайич
АП
9
Стефан Мугоша
ЦФ
25
Душан Бакич
ЦФ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
13
Суад Личина
ЦФ
4-4-1-1
23
Милинкович-Савич
25
Младенович
13
Велькович
3
Павлович
4
Миленкович
14
Живкович
17
Илич
22
Лукич
6
Гудель
10
Тадич
9
Митрович
3-3-1-1-2
1
Миятович
15
Савич
6
Томашевич
6
Тучи
23
Марушич
14
Куц
2
Вукчевич
8
Янкович
18
Камай
9
Крстович
10
Йоветич
14
Живкович
15
Бабич
15
Бабич
14
Живкович
17
Илич
20
Милинкович-Савич
20
Милинкович-Савич
17
Илич
6
Гудель
5
Максимович
5
Максимович
6
Гудель
22
Лукич
11
Самарджич
11
Самарджич
22
Лукич
25
Младенович
11
Костич
11
Костич
25
Младенович
18
Камай
16
Йовович
16
Йовович
18
Камай
2
Вукчевич
3
Радунович
3
Радунович
2
Вукчевич
14
Куц
19
Раичкович
19
Раичкович
14
Куц
8
Янкович
20
Осмайич
20
Осмайич
8
Янкович
Остались в запасе
Сербия
Черногория
1
Джордже Петрович
ВР
0
Борис Радунович
ВР
17
Алекса Терзич
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
21
Филип Джуричич
АП
7
Неманья Радоньич
ЛВ
18
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
12
Даниэль Петкович
ВР
22
Милош Милович
ЦЗ
15
Стефан Лончар
ОП
21
Небойса Косович
ЦП
9
Стефан Мугоша
ЦФ
25
Душан Бакич
ЦФ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
13
Суад Личина
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Остались в запасе
1
Джордже Петрович
ВР
0
Борис Радунович
ВР
17
Алекса Терзич
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
21
Филип Джуричич
АП
7
Неманья Радоньич
ЛВ
18
Петар Ратков
ЦФ
Остались в запасе
12
Даниэль Петкович
ВР
22
Милош Милович
ЦЗ
15
Стефан Лончар
ОП
21
Небойса Косович
ЦП
9
Стефан Мугоша
ЦФ
25
Душан Бакич
ЦФ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
13
Суад Личина
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Главный тренер
Миодраг Радулович
Статистика матча Сербия - Черногория
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сербия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
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