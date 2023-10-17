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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Северная Ирландия - Словения
Северная Ирландия - Словения: обзор матча 17 октября 2023
Северная Ирландия
17.10.2023, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа H, 8 тур
0 : 1
Завершен
Словения
5'
А. Гнезда Черин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Северная Ирландия - Словения
Желтая карточка
Д. Эванс
88'
Замена
К. МакМенамин
️️️️
Б. Лайонс
87'
84'
Замена
Б. Вербич
️️️️
Э. Янжа
76'
Замена
Я. Куртич
️️️️
А. Шпорар
76'
Замена
З. Ловрич
️️️️
Я. Млакар
Замена
Д. Чарльз
️️️️
П. Смит
63'
Замена
И. Прайс
️️️️
Д. Томпсон
63'
Замена
Д. Сэйвилл
️️️️
Д. Тейлор
63'
Желтая карточка
П. Смит
60'
Желтая карточка
Д. Томпсон
59'
Вторая желтая
Ш. Чарльз
58'
56'
Желтая карточка
А. Шпорар
Замена
К. Вашингтон
️️️️
Д. Магеннис
46'
37'
Желтая карточка
Т. Элшник
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Гнезда Черин
Желтая карточка
Ш. Чарльз
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Ирландия
23
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
3
Джамаль Льюис
ЛЗ
18
Эоин Тоал
ЦЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Трай Хьюм
ПЗ
19
Ши Чарльз
ОП
16
Брэд Лайонс
ЦП
6
Джордан Томпсон
ЦП
11
Пол Смит
ПВ
22
Дэйл Тейлор
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Словения
1
Ян Облак
ВР
4
Миха Блажич
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
13
Эрик Янжа
ЦЗ
2
Жан Карничник
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
10
Тими Элшник
ЦФ
17
Ян Млакар
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
11
Беньямин Шешко
ЦФ
Северная Ирландия
12
Конор Азар
ВР
12
Люк Саутвуд
ВР
18
Michael Forbes
ЦЗ
7
Конор МакМенамин
ЛВ
20
Броди Спенсер
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
14
Исаак Прайс
ЦП
7
Мэттью Кеннеди
ЦП
13
Пэдди Лэйн
ЦП
11
Конор Вашингтон
ЦФ
9
Дион Чарльз
ЦФ
8
Каллум Маршалл
ЦФ
Словения
12
Вид Белец
ВР
16
Мартин Турк
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
21
Ваня Дркушич
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
14
Ясмин Куртич
ЦП
24
Миха Зайц
ЦП
8
Занди Ловрич
ЦП
11
Жан Целар
ЦФ
18
Жан Випотник
ЦФ
19
Лука Захович
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Пикок-Фаррел
3
Льюис
18
Тоал
5
Эванс
5
Хьюм
19
Чарльз
16
Лайонс
6
Томпсон
11
Смит
21
Магеннис
22
Тейлор
3-2-1-4
1
Облак
6
Бийол
13
Янжа
2
Карничник
20
Стоянович
4
Блажич
22
Гнезда Черин
11
Шешко
9
Шпорар
17
Млакар
10
Элшник
22
Тейлор
6
Сэйвилл
6
Сэйвилл
22
Тейлор
6
Томпсон
14
Прайс
14
Прайс
6
Томпсон
16
Лайонс
7
МакМенамин
7
МакМенамин
16
Лайонс
21
Магеннис
11
Вашингтон
11
Вашингтон
21
Магеннис
11
Смит
9
Чарльз
9
Чарльз
11
Смит
9
Шпорар
14
Куртич
14
Куртич
9
Шпорар
17
Млакар
8
Ловрич
8
Ловрич
17
Млакар
13
Янжа
7
Вербич
7
Вербич
13
Янжа
Остались в запасе
Северная Ирландия
Словения
12
Конор Азар
ВР
12
Люк Саутвуд
ВР
18
Michael Forbes
ЦЗ
20
Броди Спенсер
ЦП
7
Мэттью Кеннеди
ЦП
13
Пэдди Лэйн
ЦП
8
Каллум Маршалл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
12
Вид Белец
ВР
16
Мартин Турк
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
21
Ваня Дркушич
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
24
Миха Зайц
ЦП
11
Жан Целар
ЦФ
18
Жан Випотник
ЦФ
19
Лука Захович
ЦФ
Остались в запасе
12
Конор Азар
ВР
12
Люк Саутвуд
ВР
18
Michael Forbes
ЦЗ
20
Броди Спенсер
ЦП
7
Мэттью Кеннеди
ЦП
13
Пэдди Лэйн
ЦП
8
Каллум Маршалл
ЦФ
Остались в запасе
12
Вид Белец
ВР
16
Мартин Турк
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
21
Ваня Дркушич
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
24
Миха Зайц
ЦП
11
Жан Целар
ЦФ
18
Жан Випотник
ЦФ
19
Лука Захович
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Северная Ирландия - Словения
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Словения
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
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